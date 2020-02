Trials of Mana montre de nouvelles images et détaille certaines de ses nouvelles jouables

Le remake de Square Enix arrive sur PS4, Nintendo Switch et PC fin avril.

De moins en moins est laissé pour le lancement de Trials of Mana. Le remake du troisième volet de la saga Mana arrivera dans les magasins le 24 avril de cette année, et deSquare enixles moteurs chauffent avecun nouveau lot d’imagesdu jeu, accompagné dede nouveaux détails sur leur mécanique.

Ace,les nouvelles images de Trials of Mana nous montrentdes choses commele système de niveauxdu jeu. Lorsque vous montez de niveau, les personnages améliorent leurs attributs et reçoivent des points d’entraînement qu’ils peuvent dépenser pour débloquer de nouvelles capacités et de nouveaux sorts, tout à fait en ligne avec n’importe quel JRPG du style. En toutil y a plus de 300 compétences différentes, avec certains exclusifs de chaque classe, et d’autres qui sont appris par des points, ou lors de la rencontre de certaines personnes pendant l’aventure.

Une autre des nouveautés présentées est laconversations avec les membres de votre équipe. Lorsque vous arrivez dans une ville, vos camarades de classe se séparent pour explorer par eux-mêmes, et si vous les rencontrez, vous pouvez leur parlerpour mieux les connaître. Bien que les mécaniciens les plus curieux soientles pots magiques, un outil qui nous permet de faire pousser les graines que l’on trouve à travers le monde,dont les fruits viendront des objets, des armes et autres équipements.

De Square, ils confirment également certains détails supplémentaires, tels queil y aura quatre niveaux de difficultédifférent, etnouveaux objetsqui améliorent les attributs et l’obtention d’expérience et d’argent, entre autres nouveautés. Trials of Mana arrive sur PS4, Switch et PC fin avril, et si vous pouvez le gagner avant sa première, n’oubliez pas que le livre d’art de la saga Mana est déjà disponible.

