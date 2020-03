Trials of Mana montre sa jouabilité dans une nouvelle bande-annonce

Le 24 avril 2020, le remake 3D de Trials of Mana, un titre dont nous ne pouvions jouir en Occident que récemment, si nous le comparons avec le temps depuis sa sortie sur les terres japonaises. Ainsi, comme tout autre RPG digne de ce nom, ce titre dispose de plusieurs systèmes à travers lesquels les joueurs devront naviguer pour faire avancer leur aventure, et cette fois La nouvelle bande-annonce passe en revue ces caractéristiques principales et d’autres de ce remake tant attendu.

Trials of Mana présente certaines de ses principales caractéristiques dans une nouvelle bande-annonce

Le remake 3D de Trials of Mana est plus qu’une nouvelle version, puisque ce titre qui arrivera sur Nintendo Switch en profite pour refaire et mettre à jour bon nombre des éléments du titre original. Ainsi, dans la nouvelle bande-annonce, nous présentons certaines caractéristiques de sa jouabilité que nous connaissions déjà, telles que dans chaque jeu, nous devrons choisir 3 personnages (sur un total de 6), ce qui fera changer l’histoire. De plus, nous pouvons également voir quelques moments de son système de combat renouvelé, puisque maintenant la troisième dimension est introduite, contrairement à ce qui s’est passé dans l’action RPG d’origine (pour des raisons plus qu’évidentes en raison des limites techniques de l’époque) . Enfin, nous montrons également certains des effets que différentes compétences et différentes classes ont sur nos personnages.

Sans aucun doute, Trials of Mana est le retour d’un classique que les joueurs occidentaux n’ont pu apprécier (légalement) jusqu’à récemment, grâce à la compilation Collection of Mana. Et vous, avez-vous envie de revivre ces grandes aventures d’avril 2020? Il en reste très peu!

