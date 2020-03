Trials of Mana publiera une démo cette semaine

La dernière bande-annonce du remake de Trials of Mana a été publiée avant le lancement du jeu le 24 avril. Square Enix publiera également une démo pour le jeu cette semaine, alors que Gematsu a repris sur le compte twitter japonais du jeu.

Trials of Mana est sorti pour la première fois en 1995 sous le nom de Seiken Densetsu 3, le troisième jeu de la longue série Mana. Il n’était pas disponible sur les marchés occidentaux jusqu’à la sortie en 2019 de la Collection de Mana pour Switch, quand il est devenu connu sous le nom de Trials of Mana en anglais.

Le nouveau remake reconstruira le jeu à partir de zéro, avec de nouveaux graphismes, un style artistique et un gameplay retravaillé. La démo gratuite de Trials of Mana sortira le 18 mars pour PS4, Switch et PC sur Steam, composée de la première section du jeu où les joueurs pourront choisir les membres de leur groupe et vivre une bataille de boss.

Selon Nintendo Life, la démo Switch ne sera disponible que sur l’eShop japonais, mais aura un support en anglais. Comme le Switch est sans région, les joueurs peuvent créer un compte japonais et télécharger la démo depuis n’importe quel pays.

Les joueurs désireux pourront utiliser la démo pour prendre une longueur d’avance, car les données de sauvegarde peuvent être transférées vers le jeu complet lors de son lancement le 24 avril pour Playstation 4, Nintendo Switch et PC.

Resident Evil 3 Remake Demo and Resistance Open Beta TrailerTop Nouveaux jeux vidéo sortis sur Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – 8-14 mars 2020Top New Games Out On Switch, PS4, Xbox One et PC cette semaine – – 15-21 mars 2020Core Multiverse Open Alpha TrailerE3 2020 Canceled – Comment Sony, Microsoft et Nintendo ont répondu Xbox Series X: tout ce que vous devez savoir jusqu’à présent, en moins de 4 minutes Essais de mana – 30 minutes de gameplay et de combat de boss Nioh 2? Jouons et découvrons combien est dur Nioh 2? Jouons et découvronsWestworld Saison 3 Episode 1 Breakdown “Parce Domine” Combats dans les espaces restreints Chaînes John Wick-Style Action dans la nouvelle exclusivité GameplayXbox Series X – Temps de chargement Démo Tech

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Trials of Mana: réinventer un classique | E3 2019

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.