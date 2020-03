Trials of Mana tirera au sort des éditions limitées de Switch et PS4

Le remake 3D de Trials of Mana Il arrivera sur Nintendo Switch et PS4 autour de la planète le 24 avril, il reste donc moins d’un mois pour faire revivre (ou jouer pour la première fois) ce classique appartenant au genre des RPG à la japonaise . Ainsi, le compte Twitter officiel axé sur ce titre a annoncé qu’il y aura une Nintendo Switch et PS4 inspirée des personnages, mais il y a une condition spéciale pour pouvoir mettre la main sur l’un d’eux. Restez à l’écoute des lignes suivantes pour connaître chacun des détails de ces éditions limitées spéciales!

Vous voulez une Nintendo Switch ou une PS4 inspirée de Trials of Mana? Nous devrons participer à une tombola!

Envie d’aventurer avec style? Nous annoncerons bientôt les moyens de vous inscrire pour gagner l’une de ces étonnantes consoles #TrialsofMana en édition limitée, alors restez à l’écoute! pic.twitter.com/wZdjjXNqjm

– Série Mana (@ManaGame) 30 mars 2020

Il y a sûrement de nombreux fans de Trials of Mana qui aimeraient que la Nintendo Switch ou la PS4 s’inspirent du titre, mais, heureusement ou malheureusement, ceux-ci ne seront disponibles que par tirage au sort. Bien que les détails de la date de sortie du tirage au sort n’aient pas encore été révélés, ce que nous avons pu faire est de jeter un œil aux deux consoles. Ainsi, la console hybride spéciale aura des motifs Rabbite, à la fois sur la console, sur le dock et sur la poignée; Et, pour sa part, la plateforme Sony inclura les 6 personnages principaux en haut et le nom de Trials of Mana sur la face avant. Cela vaudra la peine de participer juste pour avoir la chance d’en ramener un à la maison!

