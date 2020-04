Trials Of Mana’s Healer parle comme un bébé et s’il vous plaît, non

Il y a six personnages jouables dans le remake Trials of Mana HD qui sort cette semaine. La seule guérisseuse dévouée parmi eux est Charlotte, la petite-fille minuscule du prêtre de la lumière. Je préfère que mon parti meure mille morts que d’être soumis à ses bavardages insipides et mignons. C’est une énigme trop uwu.

Quand j’ai commencé à jouer au remake de Trials of Mana, sorti plus tard cette semaine pour PC, PlayStation 4 et Switch, j’ai choisi le voyou Hawkeye comme personnage principal et Charlotte comme premier des deux personnages secondaires. Chaque parti a besoin d’un guérisseur, non? Il m’a fallu entre une demi-heure et 45 minutes pour rencontrer Charlotte, à quel point je suis retourné au menu principal et j’ai recommencé. Non putain.

Charlotte est une fille de 15 ans qui semble plus jeune que la normale en raison de son sang elfique. Cela explique sa taille. Cela n’explique pas pourquoi elle doit parler ainsi. Voyez combien de temps vous pouvez la laisser échanger tous les R et L avec W.

Je ne blâme pas l’acteur de la voix anglaise de Charlotte. Elle ne faisait que suivre les ordres, lisant le dialogue tel qu’il avait été présenté dans la traduction anglaise officielle de l’année 1995 de Super Famicom. L’équipe de localisation a pris une décision. Ce n’était pas bon.

Je ne peux même pas gérer l’activation des voix japonaises ou la coupure totale des voix. Son discours écoeurant est dans les sous-titres et ne peut être évité. Tout ce que je peux faire, c’est la garder hors de ma partie principale et claquer les boutons pour parcourir les apparitions inévitables de Charlotte dispersées tout au long de l’histoire.

Le remake de Trials of Mana est un bon jeu. Charlotte est juste un guwr vewy, vewy, bad wittow. Tue-moi.

