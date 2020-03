Trials of Osiris revient sur Destiny 2 la semaine suivante

Destiny 2 est de retour avec une autre saison pleine de contenu pour tous les fans de ce jeu de tir au butin, et cette fois les Gardiens Mars pour sauver le Dernière ville de destruction totale. La saison des dignes commence la semaine suivante, en particulier le mardi 10 mars, et tous ceux qui possèdent le laissez-passer de saison peuvent profiter des avantages habituels.

La Cabale ils ont demandé à leur gigantesque vaisseau de se rendre au Dernière ville avec des intentions destructrices, ce qui signifie que les équipes de pompiers doivent se rendre chez le voisin de la Terre et Warmind une fois de plus. Ce sera le principal récit de cette saison, mais le plus grand ajout est bien sûr le Procès d’Osiris. Ce mode PvP populaire est enfin de retour, apportant avec lui les batailles 3v3 qui vous récompenseront avec les meilleurs objets du jeu.

Et puisque nous parlons Destinrécemment Bungie parlé des plans futurs pour Destiny 2, mais ce faisant, ils ont peut-être accidentellement révélé une fenêtre de lancement possible pour le troisième opus de cette franchise populaire. Si vous voulez savoir quand vous pourriez avoir Destiny 3 entre vos mains, puis suivez ce lien.

Source: Bungie

.