Trials of the Tempest a déjà commencé, la saison 21 du titre

Éditorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous faites toujours partie de la communauté Diablo III et que vous cherchiez une raison de retourner dans leur monde, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Les Tempest Trials ont déjà commencé, la saison 21 du titre Blizzard.

Comme vous l’imaginez, la société a préparé des nouvelles et des récompenses pour cette nouvelle étape du titre. Il a également corrigé diverses erreurs pour améliorer encore votre expérience dans le Sanctuaire.

Beaucoup de plaisir et de destruction vous attendent dans Trials of the Tempest, car le thème donnera à votre personnage un grand pouvoir qui vous aidera à anéantir toute horde d’ennemis que vous rencontrez.

Achetez Diablo III sur Amazon:

Tout cela vous attend dans la saison 21 de Diablo III

Dans Trials of the Tempest, vos héros canaliseront une puissance élémentaire dangereuse toutes les 90 secondes. Cette capacité sera déclenchée dans les environs et infligera des dégâts à tous les ennemis proches.

Votre personnage pourra abattre des météorites, invoquer des éclairs, soulever des murs de flammes, libérer des tourbillons d’énergie et écraser les ennemis avec des boules de neige. Quant aux récompenses, certains éléments de la saison 9 seront réactivés, comme la mascotte Rocky et les portraits de Pandemonio.

De plus, les joueurs pourront obtenir un super gadget et un cadre de portrait industriel en terminant l’intégralité du voyage de la saison. D’un autre côté, Blizzard a détaillé les sets de cette saison. Ci-dessous je vous laisse la liste et une image qui les montre:

Barbare: Force de la Terre

Guerrier divin: Épines d’invocateur

Chasseur de démons: le manteau de l’ombre

Moine: costume du roi singe

Santero: vêtement du moissonneur de jade

Arcaniste: Galas de l’Avefénix

Nécromancien: Grace d’Inarius

C’est l’heure. La saison 21 est en direct! 🔥🔥 https://t.co/7kG2rTHcu0 – Diablo (la saison 21 est en direct) (@Diablo) 4 juillet 2020

Enfin, Blizzard a ajouté l’équipe Dreadlands, un nouvel ensemble pour le chasseur de démons. Ce sera très efficace si vous cherchez à augmenter les dégâts. En équipant les 6 pièces, votre personnage infligera 10 000% de dégâts supplémentaires avec ses principales capacités.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ce sera le grand monde ouvert de Diablo IV

Diablo III est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Allez sur ce lien pour en savoir plus sur lui.