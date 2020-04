Trick Tour maintenant disponible sur Mario Kart Tour, enfilez votre casque!

Le Big N continue d’élargir le contenu du dernier épisode de la saga Mario Kart, celui qui est apparu sur les appareils mobiles et celui avec le plus d’innovations est incorporé dans la série, non seulement pour ne pas présenter tous les circuits à succès depuis le principe mais à travers des mises à jour successives, en plus d’introduire des événements thématiques liés aux festivités internationales et d’ajouter des costumes alternatifs spécifiques pour les différents personnages participant en tant que coureurs. Cette fois, le nouvel événement de nom Tour de tour jetez un oeil à un autre des titres qui sont puissants de nos jours, Super Mario Maker 2, en particulier pour la dernière mise à jour annoncée hier et publiée aujourd’hui, des raisons évidentes pour lui faire un peu de «spam» amical via Visite de Mario Kart. Et est que parmi les innovations incorporées dans cette tournée se trouve bien sûr le célèbre ensemble du plombier pour son éditeur de niveau, composé de la combinaison rouge, du haut doré et du casque de protection pour le travail, et une version de celui-ci pour Toad , mais en plus une version dorée de Huesitos est ajoutée, plus de véhicules, tels qu’une pelle d’excavatrice, entre autres, et plus de versions Reverse et Tricks des circuits existants, c’est-à-dire ceux dans lesquels il circule dans le sens opposé à l’original et d’autres avec rampes et pentes de celles habituelles, alors ne manquez pas de mettre ces amortisseurs à l’épreuve.

Cette nouvelle tournée vient de sortir 21 avril quelques jours après une première annonce centrée sur un simple exemple d’image à travers le compte officiel du jeu pour appareils mobiles sur le célèbre réseau d’oiseaux bleus, à compléter maintenant avec une courte bande-annonce où vous pourrez mieux voir ce qui nous attend dans ce Tour Trick occupé:

Il est temps pour le Trick Tour! Fidèle à son nom, cette visite est aussi délicate que possible, car chaque cours est un cours R / T. Parcourez 12 tasses comme vous ne les avez jamais vues auparavant! Suivez le lien pour plus de vidéos #MarioKartTour! Https: //t.co/vuBd79V3pU pic.twitter.com/W6CqWegl7U – Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 22 avril 2020

