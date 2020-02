Trois ans après son lancement, Switch connaît toujours des problèmes de stock au Japon

@ RudyC3

Je suis sûr que Nvidia a son siège en Californie, mais je peux me tromper là-bas. Quoi qu’il en soit, je sais qu’ils ne sont pas fabriqués à l’étranger et expédiés en Chine par la suite, mais c’est beaucoup de gestion des droits en cours, pour une production à la fin.

Nintendo a une marge bénéficiaire assez faible sur chaque unité Switch, par rapport aux fabricants de smartphones avec lesquels ils rivalisent pour les pièces. Je ne peux donc qu’imaginer à quel point ARM, Nvidia et les équipes de chaîne de montage font peu.

Mes hypothèses sont que cela rend Nintendo plus vulnérable en ce qui concerne l’approvisionnement régulier, car ils ne peuvent pas se permettre de débourser plus que quelques pièces ou matériaux qui se trouvent en pénurie à un moment donné.

Et l’augmentation de la production avec plus de chaînes de montage pour assurer une production plus élevée signifie que Nintendo devrait négocier des accords encore plus importants avec les fournisseurs. Et lorsque TOUT LE MONDE sait que la demande des clients en est la raison, vous devez être un négociateur de haut niveau pour négocier aussi dur que Nintendo est connu pour.

Peut-être qu’un jour, ils procéderont à une intégration verticale complète et rachèteront les bureaux d’études de puces, les mines, les fonderies, les outillages, les installations d’assemblage et les sociétés de transport. ^^

