Trois effets visuels qui nous font croire que nos jeux vidéo sont plus beaux

Bien que le monde de nos jeux vidéo soit virtuel,le photoréalisme et la recherche d’une simulation convaincanteC’est un objectif que de nombreux développeurs recherchent pour leurs titres. Dans leur voyage pour accomplir cette tâche titanesque, ils utilisentnombreuses techniques et effets; dont beaucoup ajoutent une valeur visuelle au réalisme de l’image, mais qui, à d’autres occasions, cherchent à masquer certains défauts qui nous font sortir de cette illusion de réalité.Aujourd’hui, nous voulons parler de trois de ces effets, étroitement liés à la photographie et à l’animation, poursuivant le même objectif: nous faire croire que nos jeux sont plus beaux.

Maquillage basé sur la réalité virtuelle

Comme tant d’autres éléments du jeu vidéo, l’origine des effets que nous voulons traiter ici aujourd’hui vient d’un autre médium, en l’occurrence celui de la photographie et de l’animation. Dans un appareil photo, en raison de ses caractéristiques physiques, une série d’effets sont produits à partir de lui lors de la prise de vue, dans lesquels des éléments tels que la lumière, la distance ou l’utilisation de l’obturateur lui-même interviennent.

Dans un appareil photo, ces effets apparaissent naturellement, dans les jeux vidéo, nous devons les simulerCependant, dans les jeux vidéo et leurs mondes virtuels, ces effets ne se produisent pas; mais je sais qu’ils sont simulésapporter un peu de naturel et des problèmes de “masque”comme une fréquence d’images irrégulière ou le téléchargement de la mémoire de nos graphiques à des moments précis. Tous ces éléments travaillent ensemble pourrester immergédans nos jeux vidéo. Bien qu’une utilisation inappropriée ou abusive de ces effets puisse avoir l’effet inverse. Après cette introduction, il suffit de parler de ces trois effets un par un, à commencer par le flou de mouvement.

II. Le flou de mouvement comme remède aux «images» basses

Le soi-disant flou de mouvement, également appeléflou de mouvementen anglais, c’est un effet dérivé de la “trace” générée par l’observation du mouvement. L’œil humain n’est pas en mesure de distinguer les informations qui passent devant lui lorsque notre centre d’attention se déplace à grande vitesse; de même, lorsqu’une caméra immortalise un élément en mouvement, cet effet peut apparaître naturellement, voire le forcer.

L’image de gauche a un flou de mouvement appliqué artificiellement. Si nous regardons les deux en nous concentrant sur la figure, notre propre vision a l’effet.

Les jeux vidéo sont des environnements virtuels, donc cet effet ne se produit pas; Même si je sais que c’est généralement simulé. Théoriquement, c’est notre propre œil qui “produit” l’effet en voyant l’image sur l’écran bouger en temps réel; mais si ces images arrivent à un faible taux, comme ce fut le cas avec les générations de consoles plus anciennes, le résultat peut êtreforte sensation de manque de fluidité; même des vertiges pour ceux qui ont le mal des transports. Pour le résoudre, l’utilisation du flou de mouvement simulé est courante; généralement en déformant intentionnellement des objets en fonction du point de vue du joueur.

Final Fantasy Type-0 HD a montré pendant quelques semaines un flou de mouvement agressif qui a nui à l’expérience de jeu.

La mauvaise application de cette technique, même si elle apporte de la fluidité à une image avec peu de FPS constants, peut conduire à une distorsion artificielle de l’image; éliminant complètement votre cible. Il est également souvent utilisé comme pansement statique, étant particulièrement populaire dans les jeux de conduite, où son utilisation a également commencé à apparaître. Des œuvres telles que la saga Need for Speed, la série Forza Motorsport ou le Gran Turismo ont eu une utilisation adéquate de cette technique; ce dernier a été pionnier dans son utilisation.

Faible profondeur de champ pour ne pas perdre le “focus” de la situation

Le deuxième effet que nous voulons apporter aujourd’hui est la profondeur de champ, également appeléeProfondeur de champ en anglais. Ce terme fait référence à la quantité d’image qui apparaît au point à un moment donné. En photographie, il est déterminé par la distance entre l’appareil photo, l’ouverture de l’obturateur et l’objet à immortaliser. Il est très fréquent dans les gros plans, mais comme il s’agit d’une limitation physique de l’appareil photo, il ne peut pas être complètement éliminé.

Comment comprenons-nous la profondeur de champ dans une image? Image: PhotographyLife.

Dans les jeux vidéo, il est appliqué artificiellement selon le même principe que le flou de mouvement: les images rendues sont complètement définies et il n’est pas possible de générer ces effets naturellement. Son objectif consiste généralement à créer un point de focalisation qui attire notre attention,éliminer les distractions possibles; bien qu’il puisse également être utilisé dans certaines situations pour “télécharger” le travail de rendu d’une scène en détail sur notre carte graphique; c’est donc uneffet post-traitement, est appliqué sur l’image déjà rendue. Comme cela se produit également avec le flou de mouvement, nos yeux le font naturellement; raison pour laquelle son utilisation peut sembler excessivement artificielle mal appliquée.

Parfois, le DoF est obligé de générer un certain effet.

La première application étendue de cet effet est placée dans le cinquième épisode de Ridge Racer, mais son utilisation la plus reconnaissable parmi les joueurs est peut-être la“zoom de conversation”de la saga The Elder Scrolls, peut-être avec Oblivion comme son plus grand représentant; Son premier plan conversationnel caractéristique a été vu dans de nombreux titres depuis lors, à la fois de la société elle-même et d’autres sources. Son application pour les gros plans est excellente et est généralement utilisée dans la plupart des cinématiques de jeux vidéo modernes, à quelques exceptions près.

IV. L’aberration chromatique: la “photo” du photo-réalisme

Le troisième effet dont nous voulons parler dans ce texte est la soi-disant aberration chromatique; Une distorsion optique qui en photographie est le flou de différentes couleurs en un seul point de convergence. Cet effet produit une sorte de “balayage” de couleur dans des objets éloignés et, comme tous ceux que l’on voit aujourd’hui, ils sont obtenus naturellement grâce à une caméra; alors que pour les appliquer aux jeux vidéo, nous avons opté pour une simulation de l’effet.

Contrairement au flou de mouvement, lorsqu’il est implanté artificiellement dans les jeux vidéo, il reste toujours actif, que nous soyons en mouvement ou non. Cela peut conduire àsaturation des effets sur l’image finalesi le post-traitement nécessaire pour simuler cette fonctionnalité est mal appliqué. Cependant, bien appliqué, il peut produire un effet sensationnel.

Au cinéma, nous avons eu un exemple clair avec la dernière production animée de Spiderman. Dans les jeux vidéo, des cas tels que Watch Dogs 2 ou Doom (2016) pour Switch, nous montrent comment l’aberration chromatique peut contribuer à donner une vie supplémentaire à une scène lorsque notre système ne peut pas déplacer les particules, les effets et les ombres librement. Son impact sur les performances est bien moindre.

V. Pourquoi ces effets sont-ils utilisés dans les jeux vidéo?

Bien que nous ayons déjà brièvement exploré certaines des utilisations de chacun de ces effets, les raisons pour lesquelles les développeurs utilisent ces types d’effets peuvent varier considérablement. Il est courant de rechercher une esthétique spécifique à travers eux, comme le cas de l’aberration chromatique dans des titres tels que Far Cry New Dawn, ou le flou de mouvement dynamique d’un titre entré en années, comme Killzone 2; mais à de nombreuses autres occasions, ils peuvent avoir d’autres tâches, principalement liées au masquage de certaines déficiences visuelles ou à la respiration des ressources de l’équipe.

Les fonctions de ces effets vont de l’ajout de dynamisme à l’image, à la dissimulation d’obstacles techniquesLes raisons sont multiples, mais étant donné le peu de ressources que ce type d’effets suppose habituellement pour nos jeux vidéo, et la possibilité de modifier leur apparence dans de nombreuses occasions que nous les voyons dans un jeu vidéo, en font un peu plus qu’une ressource supplémentaire de la dont les développeurs et les utilisateurs peuvent se passer s’ils le souhaitent, outrouver une utilisation qui ajoute vraiment de la valeur. Pour clôturer cette spéciale, il ne vous reste plus qu’à vous demander, chers lecteurs, quelle est la relation que vous entretenez avec ces effets dans vos jeux vidéo.

