Trois grands méchants reviendront à l’anime Dragon Ball

13/04/2020 19:41

Le dernier chapitre de Super héros de Dragon Ball nous a révélé en détail les plans des méchants Fu Et parmi eux, il a été révélé que trois des méchants les plus emblématiques de la franchise reviendraient à l’anime.

Les trois méchants mentionnés précédemment sont Turles, Bojack et Dr. Willow. Maintenant, vous vous demanderez sûrement, comment est-il possible que ces personnages reviennent si leurs histoires n’ont jamais fait partie du canon officiel? La réponse est simple: Super héros de Dragon Ball Il ne l’est pas non plus, et c’est pourquoi ses auteurs peuvent prendre plus de libertés avec son contenu.

Super héros de Dragon Ball a commencé comme un anime promotionnel pour le jeu de cartes du même nom Commutateur, mais peu à peu il gagnait le cœur de ses followers grâce à tout son service aux fans. Bien sûr, il y a aussi d’autres fans qui ne sont pas très satisfaits de certains changements dans cet anime, bien qu’ils ne fassent pas partie du canon officiel.

Il sera intéressant de voir comment ces antagonistes reviendront à l’anime, s’ils conservent certaines de leurs attaques classiques, ou s’ils nous surprendront avec de nouvelles techniques de destruction.

Via: Bande dessinée

.