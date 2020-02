Trois jeux Quantic Dream arriveront physiquement sur PC

Le 20 mars sera assez intéressant. Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal seront en compétition pour notre portefeuille le même jour. Cependant, ceux qui vivent en Autriche, en Allemagne, en Suisse auront trois options d’achat supplémentaires, car Detroit: Become Human, Heavy Rain et Beyond: Two Souls aura une version physique pour PC.

Cette annonce intervient quelques jours après que Quantic Dream a annoncé qu’il s’agirait d’un studio indépendant. De son côté, Koch Media sera responsable de la publication des trois titres du studio français. Heavy Rain and Beyond: Two Souls coûtera 19,99 euros, par contre Detroit: Became Human coûtera 39,99 euros.

C’est un mouvement assez étrange, d’autant plus qu’il est de plus en plus rare de voir des titres physiques pour PC, car Steam et Epic Games Store facilitent l’achat de jeux. De même, Quantic Dream a prévu de nombreuses surprises pour cette année.

