Trois jeux sont gratuits sur Epic Games Store, la semaine prochaine c’est Watch Dogs

13 mars 2020

L’Epic Games Store propose trois jeux gratuits dès maintenant, et la semaine prochaine, vous pouvez récupérer Watch Dogs et The Stanley Parable pour nada.

Anodyne 2: Return To Dust, A Short Hike et Mutazione sont vos jeux gratuits cette semaine grâce à la Epic Games Store.

Dans Anodyne 2: Retour à la poussière vous allez sauter, traverser des paysages 3D et vous rétrécir dans des donjons 2D à l’intérieur du corps des personnages afin de sauver le monde de Nano Dust.

Une courte randonnée vous chargera de faire de la randonnée et de grimper le flanc de la montagne de Hawk Peak. Vous pouvez explorer les différentes zones tout en vous dirigeant vers le sommet. Vous rencontrerez d’autres randonneurs, «découvrirez des trésors cachés» et plus encore.

Un «feuilleton mutant où les commérages des petites villes rencontrent le surnaturel» fait l’objet de Mutazione. Dans ce document, Kai apparaît dans la communauté mystérieuse pour prendre soin de son grand-père malade où elle découvrira «des lieux de rencontre pittoresques, des jardins magiques, de nouveaux amis et de vieux secrets».

La semaine prochaine, jeu d’exploration à la première personne La parabole de Stanley sera gratuit avec le jeu de piratage d’Ubisoft, Chiens de garde.

