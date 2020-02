Trois Mid Laners majeurs qui ont été améliorés en 7.24

Cela fait une semaine que le dernier patch de Dota 2 est sorti. Comme prévu, Valve a décidé de publier la nouvelle mise à jour quelques minutes seulement après la fin de la saison 13 de DreamLeague.

Inutile de dire que certains des héros les plus populaires sont devenus nerveux, tandis que d’autres ont été améliorés. Hier, nous avons jeté un coup d’œil à quelques-unes des courses à venir et à chaud qui seront parmi les héros les plus contestés au cours des prochaines semaines.

Cela dit, il est maintenant temps de faire de même pour les mid laners. Plongeons-nous et voyons quels héros deviendront les mid-laners incontournables.

Prophète de la mort

Le premier héros qui a reçu trois buffs au total est Death Prophet. C’est un héros qui était extrêmement populaire dans les métas précédentes. Cependant, après une série de nerfs et de buffs vers d’autres héros, elle s’est lentement dissipée de la méta, même si certaines équipes ont essayé de la choisir de temps en temps.

Cependant, il semble que 7.24 sera un bon patch pour Death Prophet. Elle a maintenant une armure de base supplémentaire, cinq vitesses de mouvement de base supplémentaires et une réduction de temps de recharge massive de son siphon spirituel. Cela signifie qu’elle est beaucoup plus tankiste pendant la phase de laning, ce qui peut aller très loin, en particulier contre certains héros.

chevalier Dragon

Ensuite, nous avons un autre mid laner incroyable, et c’est Dragon Knight. Bien qu’il soit définitivement plus populaire que Death Prophet, DK était toujours plus ou moins un choix situationnel. L’une des principales raisons derrière cela est qu’il n’est tout simplement pas si rapide en ce qui concerne l’agriculture.

Dans une méta où chaque combat peut décider du résultat du jeu, avoir un bon timing avec vos objets est très important.

Même si son agriculture n’est pas vraiment améliorée, Dragon Knight a tout de même 10 bonus de vitesse de déplacement. Bien que cela ne semble pas être un buff significatif au premier abord, il est en fait assez percutant.

Cependant, pour compenser cela, son Elder Dragon Form offre désormais cinq vitesses de déplacement en moins. Donc, au lieu de 30, il n’en donne maintenant que 25. Bien sûr, lorsque vous le combinez avec les 10 vitesses de déplacement de base supplémentaires, le montant total est encore plus qu’il ne l’était auparavant.

reine de la douleur

Dernier point, mais certainement pas le moindre, nous avons Queen of Pain, l’un des mid-laners les plus populaires de Dota 2. Bien que ses jours les plus glorieux soient révolus depuis longtemps, le patch 7.24 tentera de la rendre un peu plus attrayante.

La dernière mise à jour de Dota 2 augmente son gain d’intelligence de 3,4 et ajoute également 40 dégâts supplémentaires à Sonic Wave. Bien que cela ne semble pas autant, cela pourrait suffire à rendre ce héros populaire encore une fois.

Le gros problème de la QoP est qu’il n’y avait que des héros qui faisaient mieux son travail. Cependant, maintenant que Puck est à nouveau nerf, les choses pourraient changer.

Assurez-vous de regarder les prochains qualificatifs pour le LA Major. Inutile de dire qu’ils seront extrêmement intéressants à regarder, vous ne voudrez donc pas les manquer.