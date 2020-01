Trop cuit! 2 annonce sa nouvelle mise à jour, la fête du printemps

Il est clair que les développeurs de Trop cuit! 2 Le développement de ce titre est pris très au sérieux car, depuis son lancement, il a reçu nouveau contenu gratuit ce qui permet aux joueurs de visiter de nouveaux territoires et de cuisiner de nouveaux plats avec tout le stress que cela implique. Donc, du 23 janvier 2020 Une nouvelle de ces cartes est maintenant disponible pour célébrer le nouvel an chinois. Voulez-vous voir les nouveautés de ces poêles portables? Méfiez-vous de la vidéo suivante et des lignes suivantes pour ne manquer aucun détail!

Trop cuit! 2 célèbre le début de l’année du rat avec le nouveau contenu supplémentaire gratuit déjà disponible

Le nouveau contenu supplémentaire de Trop cuit! 2, le «Festival d’hiver», vise à célébrer le début de l’année du rat calendrier chinois. Donc, si vous téléchargez la dernière version du jeu sur votre Nintendo Switch, vous pouvez accéder à de nouveaux niveaux qui mettront vos nerfs à l’épreuve en tant que chefs, mais vous pouvez également jouer avec de nouveaux chefs, dont l’un ressemble à un rat (ce C’était quelque chose de plus que chanté, non?). Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer une date aussi importante que par le biais des meilleures spécialités cuisinées dans les meilleures cuisines du monde des jeux vidéo!

Donc, et avec encore plus de contenu Overcooked! 2 déjà disponibles, il est plus que clair que, si nous décidons d’en obtenir une copie, nous accèderons à des centaines d’heures de jeu dans ces cuisines si pleines de “désagréments”. Et vous, quel plat aimeriez-vous cuisiner pour fêter le nouvel an chinois? Faites attention à ne pas forcer les rats dans la cuisine, ce qui peut parfois dégoûter les convives!

Source

Connexes