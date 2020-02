Trouvez plus d’indices qui pointent vers une annonce Grand Theft Auto VI

Hier, nous vous avons parlé d’un renouvellement sur le site Web de Rockstar Games, grâce auquel ils ont ajouté quelques images. Celui qui a attiré le plus l’attention est celui que nous vous avons présenté, qui montrait ce qui semble être une fille robotique et vous a fait penser à une annonce Grand Theft Auto VI. Eh bien, certains utilisateurs ont enquêté sur les autres images et ont trouvé plus d’informations qui pointent vers une révélation possible de Grand Theft Auto VI ou même d’un Bully.

En plus de l’illustration de l’homme robotique d’hier, Rockstar a ajouté 2 autres images à son site Web, qui peuvent être trouvées au hasard dans le menu qui apparaît en cliquant dans le coin supérieur gauche. Dans l’un d’eux, le rouge contraste avec le bleu et la chose la plus intéressante est que dans une partie, vous pouvez voir 16 logos Rockstar, certains complets et d’autres incomplets. Le chiffre est très important, car il s’agit du même nombre de lettres dans “Grand Theft Auto VI”.

Un autre détail intéressant est que des messages cryptiques peuvent être trouvés dans toute l’image, qui varient entre les chiffres et les lettres; en fait, il y a une phrase qui fait référence à Bully et qui est très ambiguë. Nous vous laissons avec une traduction. «Tuer des rêves, tuer l’espoir, combattre les justes, harceler [bullying] aux faibles », lit l’image.

L’illustration cache quelques références

À cela s’ajoute qu’une autre vidéo privée est apparue dans le compte Rockstar sur YouTube, selon l’utilisateur GTAVINR, dont 1 pourrait correspondre à GTA Online, tandis que l’autre, s’il s’agit d’une bande-annonce, pourrait arriver prochainement.

Une autre vidéo privée ajoutée à Rockstars YouTube! Jeudi dernier, le dernier véhicule d’alimentation goutte à goutte sortira. Après la sortie de cette voiture, ils pourraient laisser tomber cette remorque (si c’est une remorque) à tout moment. # GTA6 pic.twitter.com/63hteUUFu4

– GTA VI News & Leaks (@GTAVINR) 28 février 2020

La troisième image est peut-être le moins indice à l’œil nu, mais il est possible qu’elle garde aussi des secrets, car si on la regarde de loin, elle semble être le symbole du “R” de Rockstar, mais de près, vous pouvez voir que l’image Il est composé de chemins d’une sorte de labyrinthe qui attend d’être déchiffré.

Ceci est la dernière image ajoutée

Qu’est-ce qui vient?

Comme vous pouvez le voir, l’une des théories est que la société enregistre une vidéo sur YouTube et devrait la révéler bientôt. Prenant un peu d’imagination pour voler et assortissant certains indices récents, nous pouvons réaliser que la semaine suivante est peut-être quand un nouveau Silent Hills est révélé et que nous sommes confrontés à une nouvelle génération de consoles, il ne semble donc pas fou que Les publicités commencent à arriver.

Encore une fois, nous vous disons que ce n’est que de la spéculation, alors ne prenez rien pour acquis. Les 3 images partagées par Rockstar pourraient bien ne signifier rien de plus que l’histoire de l’entreprise capturée dans ces illustrations. Nous vous recommandons d’être au courant des nouvelles ici, dans LEVEL UP, mais en même temps, vous pouvez partager vos théories.

Maintenant que vous avez vu les images, dites-nous, quels autres indices avez-vous trouvés? Pensez-vous que Rockstar prépare quelque chose de grand? Souhaitez-vous que Bully revienne ou préférez-vous que Grand Theft Auto VI soit annoncé? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Nous vous rappelons qu’une mise à jour est récemment arrivée sur GTA Online qui a ajouté beaucoup de nouvelles, qui ont même apporté l’excitation de la course automobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Rockstar si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.