Trouvez un message subliminal dans la fin de Dragon Ball Z

En plus des combats épiques et des personnages attachants, Dragon Ball Z Il se caractérise également par certaines des ouvertures et fins les plus mémorables de tous les temps. Mais à notre grande surprise, il semble que l’un d’eux en particulier ait caché un message subliminal étrange et mystérieux, qui des années plus tard a finalement été découvert.

La fin en question est Detekoi Tibikiri Zenkai Power! interprétée par MANNA C’est la fin qui a été utilisée lors des 194 premiers épisodes de l’anime après ses débuts en 1989. Au début de cette chanson, vous pouvez entendre quelques mots non identifiables, mais si vous jouez cette piste à l’envers, vous trouverez le message caché.

Dans la langue japonaise, ce que vous pouvez entendre est une série de noms suivis de la phrase gan ganbattannda!, Ce qui signifie essentiellement que toutes ces personnes ont travaillé très dur. Voici la phrase complète:

“Shimizu Kenji, Ike Takeshi, Tokieda Tatsuhiro, Uchida Takashi, Yamamoto Kenji, Yanagi Hanae, Nomura Takashi, ganbattannda, ganbattannda!”

Ike Takeshi Il a expliqué cet événement dans un texte pour son site officiel:

«Nous avons fini d’enregistrer la douce et belle voix de la chanteuse de MANNA et après qu’elle soit rentrée à la maison, j’ai inséré moi-même les parties du choeur et les sons de fond (cris / acclamations). Je voulais rendre la chanson encore plus intéressante, alors j’ai eu l’idée d’ajouter des mots dénués de sens au début et pendant l’intermède. Je me souviens avoir entendu la langue étrangère dans la scène du bar dans Star Wars. Ils ont utilisé des mots de langue minoritaire reproduits à l’envers avec des effets supplémentaires entre les deux, j’ai donc décidé de manière flagrante d’utiliser la même méthode.

J’ai énuméré les noms des personnes dans le studio et du personnel qui ont travaillé sur le programme, puis je les ai lues à haute voix et enregistrées sur une bande de 6 mm. Ensuite, j’ai joué la bande à l’envers, ajusté la tonalité et l’ai superposée sur le multipiste intro et interlude. Ça allait parfaitement. J’aimerais que ceux qui ont les connaissances nécessaires reproduisent l’intro et l’intermède à l’envers. Je pense que vous pouvez entendre les noms de certaines personnes. C’est ma façon de dire qu’ils ont fait cette chanson! »

Source: Sora News

