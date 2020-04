Troy Baker pense que l’histoire de The Last of Us: Part II divisera les fans

Aujourd’hui, nous avons eu de très mauvaises nouvelles pour les fans de The Last of Us, car il a été annoncé que la suite serait retardée en raison du coronavirus (COVID-19). L’attente, que ce soit des jours ou des mois, sera certainement longue pour les adeptes qui l’attendaient patiemment, puisque c’est leur deuxième retard. De la même manière, nous avons appris aujourd’hui que les attentes sont toujours très élevées et il était prévu que le récit divise l’opinion des fans.

C’est selon Troy Baker, celui en charge de donner la parole à Joel dans les 2 versements. Comme Baker l’a expliqué dans une interview avec Fandom, dans The Last of Us: Part II Joel ne sera pas le personnage principal, mais cela ne signifie pas que le personnage ne se développe pas; Au contraire, la suite a permis à l’acteur d’en savoir plus sur la «vérité» de Joel.

Au cas où vous l’auriez manqué: The Last of Us aura une adaptation de série télévisée.

Troy Baker a également invité à jouer le nouvel épisode avec un esprit ouvert, car il pense que ce sera différent de l’aventure originale et pense que le récit mettra au défi ce que les joueurs pensent du jeu, du monde et même des personnages et les amènera à s’interroger L’aventure.

Vous allez adorer ou détester l’histoire de The Last of Us: Part II

Quelque chose d’important que l’acteur de voix a avoué est que, après que Druckmann lui a raconté à grands traits et pour la première fois l’histoire, il a été impressionné et a salué le travail de la créatrice. Cependant, Baker pense qu’il divisera les joueurs.

“Je ne sais pas si les gens vont l’aimer ou s’ils vont le détester, mais ils ne seront certainement PAS ambivalents à ce sujet”, a déclaré Baker, qui n’a pas donné de détails à ce sujet, mais cela suffit pour inciter les fans à vouloir plus jouer le suite.

Que pensez-vous de ce que dit Troy Baker? De quelle manière pensez-vous que l’histoire va polariser les fans? Dites-le nous dans les commentaires.

Pour alléger l’attente (ou la rendre plus lourde pour certains), Naughty Dog a sorti de nouvelles images qui révèlent la beauté du titre. Le nouveau retard est intervenu peu de temps après que l’on savait que le premier avait conduit à plus de crunch en studio.

The Last of Us: Part II fera ses débuts en mai, mais avec le nouveau délai, il n’y a pas de nouvelle date de sortie, mais elle devrait arriver cette année exclusivement pour PlayStation 4. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant son onglet.

