Truck and Logistics Simulator arrive sur Nintendo Switch le 27 février

Le monde de simulateurs il est si vaste et plein de propositions que la même chose est offerte pour incarner un agriculteur et gérer toute la production d’une ferme plus d’un chèvre destructrice ou une abeille travailleuse. A cette occasion, nous avons trouvé quelque chose de plus mécanique dans le Truck and Logistics Simulator qui vient d’être annoncé pour Nintendo Switch.

Développé par Simula Games, un studio indépendant basé en Turquie, Camion et simulateur logistique propose de vivre l’expérience du transport de marchandises dans les centres logistiques. Nous devrons gérer le l’économie de l’entreprise, créer le centre logistique, la flotte de véhicules, embaucher des chauffeurs (avec des salaires et des conditions de travail décents, espérons-le) ou agrandir les entrepôts. Tout cela sur le plan économique, celui de la conduite sera également important étant donné que les véhicules devront être chargés marchandise à livrer ou carburant, ainsi que le respect des règles de circulation en cours de route éviter d’être condamné à une amende. Guidage GPS pour atteindre la bonne destination, le cycle jour / nuit ou intempéries qui influencera la conduite.

Simulateur de camions et de logistique souligne également la multijoueur avec des missions coopératives dans lequel des convois peuvent être assemblés pour transporter plus de marchandises ensemble. Dans votre compte Twitter, vous pouvez voir des preuves de jeu croisé entre Switch et versions mobiles bien qu’on ne sache pas s’il inclura cette fonction avec les PC et les consoles. Le jeu devrait arriver le 27 février et comptera un version physique exclusivement de la chaîne de magasins JEU.

