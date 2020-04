Trucs et astuces pour Egg Hunt

Comme vous savez probablement déjà si vous êtes un joueur et / ou un adepte du titre le plus récent de Traversée d’animaux pour Nintendo Switch, du 1er au 12 avril du même mois, le Premier événement Animal Crossing: New Horizons, la chasse aux œufs, concentré sur les vacances de Pâques. Dans cet événement, nous nous rencontrerons Coti Conejal, un nouveau personnage qui sera notre “voisin temporaire” pendant les jours de vacances et qui sera l’architecte d’apporter encore plus de plaisir à notre île en cachant une multitude de œufs et recettes de construction exclusives pour obtenir beaucoup de meubles et d’objets thématiques pour l’occasion. Mais, Voulez-vous savoir combien d’œufs y a-t-il? Ou où les trouver? Pour vous y aider et bien plus encore, nous vous apportons ce petit guide qui comprend, en plus de la façon d’obtenir tous les œufs, plusieurs trucs et astuces pour ne pas laisser un seul objet exclusif dans l’encrier.

Comment obtenez-vous tous les œufs de Pâques?

Si vous entrez Animal Crossing: New Horizons pendant les dates de l’événement Egg Hunt, vous verrez que notre île a pris une «couleur spéciale» avec le changement de mois. De nouveaux insectes, de nouveaux poissons, de nouveaux arbres … et Coti Conejal rôdant autour de notre île. Mais que fait-il ici? Eh bien, comment pourrait-il en être autrement, en se cachant oeufs de Pâques. Une fois que nous l’avons localisé, si nous parlons à ce mignon lapin, il vous expliquera qu’il prépare un événement spécial pour le 12 avril, mais qu’il a déjà commencé à cacher une multitude d’oeufs partout, ayant un total de 6 types cachés pour tous les endroits sur notre île. Si nous les obtenons tous, nous aurons à notre disposition la construction de tout objet exclusif de l’événement. Mais où sont situés chacun d’eux?

Oeuf boisé: C’est probablement le premier œuf que nous voyons, car il peut être trouvé comme s’il s’agissait de fruits, c’est-à-dire suspendus aux arbres. Secouez simplement la fleur de cerisier pour faire tomber 3 unités.Oeuf aquatique: “L’ombre d’un poisson suspect!” Vous pêchez et … surprise! C’est le deuxième type d’oeuf de Pâques. Si nous allons pêcher à terre comme d’habitude, nous pouvons trouver, parmi une nouvelle et pas si nouvelle variété de poissons, des œufs aquatiques. Il n’y a aucune différence entre les étangs, la mer ou la rivière, alors essayez de pêcher n’importe où.Oeuf bleu clair: Vous regardez le ciel et vous trouvez un cadeau flottant dans un ballon de différentes couleurs différentes des monocolors auxquels nous sommes habitués. Prenez votre fronde et faites-la exploser. Parmi une série de surprises dont nous parlerons plus tard, nous pouvons obtenir ce troisième type d’oeuf de Pâques.

Oeuf terrestre: Est-ce que cette marque au sol indique un nouveau fossile? Peut-être oui, peut-être non. Le fait est qu’en creusant dans ces endroits, nous pouvons trouver ce quatrième type d’oeuf, ainsi que des fossiles jusqu’à présent.Oeuf de roche: Approchez avec votre hache ou votre pelle d’un rocher et commencez à le frapper autant que possible pour obtenir des pierres, de l’argile, des pépites … et le cinquième type d’oeuf de Pâques.Oeuf ligneux: Prenez votre hache et commencez à frapper des arbres pour couper du bois de chauffage. Avec un peu de chance, vous obtiendrez non seulement du bois comme d’habitude, mais vous pourrez également obtenir le sixième et dernier type d’oeuf.

De cette façon, vous pouvez obtenir les 6 types d’oeufs de Pâques existants lors de l’événement Animal Crossing: New Horizons Egg Hunt. Cependant, ce n’est que le début, et c’est que pendant les vacances, nous ne devrions pas nous contenter d’en obtenir un de chacun, car nous en aurons besoin pour construire un grand nombre d’objets exclusifs. Vous vous demanderez également comment obtenir les différentes recettes nécessaires à la construction de ces objets. Pour cela, puis nous vous laissons une série de trucs et astuces pour obtenir encore plus d’œufs et de recettes de construction.

Trucs et astuces pour la chasse aux œufs Chasse aux animaux: Nouveaux horizons

Si vous avez déjà recherché des œufs, vous êtes probablement parvenu à une conclusion: il y a des œufs plus limités que les autres. Alors que les cadeaux ou les poissons n’arrêtent pas d’apparaître, les rochers, les arbres que nous pouvons frapper ou secouer, ou les zones d’excavation sont limités dans la journée. Par conséquent, le premier des conseils que nous pouvons vous donner est que ne manquez pas l’occasion de secouer et de frapper tout ce que vous avez sur votre île. Cependant, il existe un moyen d’obtenir encore plus d’oeufs de ces ressources limitées en une journée, et c’est-à-dire si vous utilisez un Nook Miles Coupon pour vous rendre sur une autre île déserte, vous constaterez que Coti Conejal y a également caché des œufs, afin que vous puissiez rechercher des œufs encore plus terrestres, ligneux, boisés et rupestres.

Ce lit d’oeuf de Pâques ne semble pas trop confortable …

Vous souvenez-vous de ce que j’ai dit auparavant à propos des ballons-cadeaux? Lorsque nous en explosons un avec notre lance-pierre, nous pouvons obtenir des objets comme avant, mais aussi avec des œufs bleu clair. Cependant, Ce n’est pas la seule chose que nous pouvons obtenir, car nous pouvons également obtenir de nouvelles recettes de construction exclusives en faisant éclater les ballons colorés à thème. Chaque jour, Coti Conejal cachera de nouveaux projets, il est donc pratique de les exploser chaque fois que nous en voyons un. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez également régler votre oreille, car si vous écoutez attentivement, elle peut être localisée s’il y en a un qui vole à proximité grâce au bruit du vent. Mais pourquoi est-il important de profiter de l’événement pour faire éclater les ballons? Parce que l’une des missions de Tom Nook et son système de kilométrage est précisément de faire exploser des ballons, c’est donc le bon moment pour ajouter des miles et atteindre l’objectif encore plus rapidement.

Tu as faim? Les œufs peuvent être mangés, Bien que nous vous déconseillons de le faire car il s’agit d’un objet limité. Aussi vous pouvez les vendre pour 200 baies dans le magasin MiniNook, mais nous ne le recommandons pas non plus, car il n’est pas excessivement élevé. Dans le cas où vous souhaitez le faire également, notre prémisse est que vous priorisez les œufs aquatiques et célestes, car ils sont une variété plus illimitée que les autres.

Ramassez de nombreux œufs du même type. Non seulement parce que nous avons suffisamment de ressources pour construire n’importe quel objet exclusif avec eux, mais parce que, plus nous en obtenons, plus il est probable que notre villageois a une excellente idée de développer un nouveau projet de bricolage thématique Egg Hunt. Une fois que cela se produit, nous pouvons approcher notre banque de construction et … Faites-nous un costume d’oeuf complet! Ce costume comprend une coquille comme casquette, un costume et des chaussures. Cela peut survenir avec les 6 types d’oeufs de Pâques, donc si vous voulez les obtenir tous, n’arrêtez pas de chercher de plus en plus d’oeufs!

Je pense que l’oeuf ligneux me favorise

Et c’est tout pour l’instant. Pendant la durée de l’événement, nous continuerons d’explorer tous les coins de notre île à la recherche d’autres conseils, astuces et moyens pour vous aider à obtenir tous les articles exclusifs. En connaissez-vous qui ont été négligés? N’hésitez pas à le laisser dans les commentaires!

