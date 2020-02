Trunks présente l’épée dans le nouveau chapitre de Super Dragon Ball Heroes

Super Dragon Ball Heroes Il a publié une nouvelle histoire qui sera présentée lors de la deuxième saison de cet anime promotionnel, et elle est assez grande. Les dieux de la destruction ils font face Goku et entreprise tandis que Royaume sombre des démons Il commence également à refaire surface. Parmi tout ce scandale, Goku et Vegeta ils auront l’aide de Patrouille du temps, en plus de la version Xeno de Trunks of the Future portera une arme totalement nouvelle pour leur donner un avantage au combat, connue sous le nom “Keysword.”

Comme nous pouvons le voir dans l’épisode le plus récent de Super Dragon Ball Heroes, Trunks n’a que la poignée de l’arme, jusqu’à ce que le Supreme Kai of Time, Chronoa, déverrouillez la véritable puissance du Keysword, pour que Trunks peut vaincre Mechikabura, le mal kai qui était autrefois le rival de Chronoa pour le rôle de Kai suprême du temps.

