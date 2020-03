TSM End Cloud 9’s Undefeated Run!

TSM a dépassé ses rivaux en mettant fin au début de saison invaincu (Photo: Riot Games)

Cloud 9 a finalement perdu dans le LCS Spring Split. Après avoir remporté leurs 12 premiers matchs, ils remportent enfin leur première défaite de la saison. L’équipe qui leur a donné leur première défaite? Leurs rivaux de longue date dans le LCS TSM.

Cloud 9 a démantelé toutes les équipes qui se sont affrontées contre eux cette saison. Ils ont joué clairement dans une classe à part et ont gagné de manière convaincante à plusieurs reprises. Toutes les bonnes choses doivent se terminer, cependant, ils ont finalement abandonné un match et le rêve d’une division invaincue est maintenant terminé. TSM a l’honneur de leur offrir leur première défaite de la saison. TSM a battu C9 à son propre match, son équipe les combattant à de nombreuses reprises et semblait avoir la mesure sur ses rivaux.

La question suivante est: Cloud 9 peut-il rebondir et garder cela comme seule perte de la scission? Avec cinq matchs à jouer, il est important qu’ils rebondissent avant les éliminatoires pour reprendre leur élan, prêts à tenter leur chance au titre LCS. Ils jouent aux Golden Guardians plus tard dans la journée et cela pourrait être un bon match pour eux. S’ils le perdent, les deux dernières semaines pourraient s’avérer difficiles pour le camp.

Pensez-vous que Cloud 9 peut rebondir et avoir cela comme seule perte? Que pensez-vous du match TSM vs C9? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

