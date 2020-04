Tu veux te battre?

Cette semaine sur Snapshots, une voiture sur un terrain de basket, un ordinateur effrayant, un monstre étrange, un magnifique champ de fleurs, un tunnel sous-marin et une minuscule créature Star Wars avec une certaine attitude.

Assassin's Creed: Odyssey Capture d'écran: @Rosapexa (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenshot: @DpDwarf (Twitter)

ControlScreenshot: @catsandbolts (Twitter) Red Dead Redemption IIScreenshot: @StefanieMcMaken (Twitter)

Death StrandingScreenshot: @TheFourthFocus (Twitter) Soul Calibur VIScreenshot: @InquistorAles (Twitter)

Assassin’s Creed: OriginsScreenshot: @ G_Assassin90 (Twitter) Red Dead Redemption IIScreenshot: @SindyJ_B (Twitter)

GT SportScreenshot: @ Snow8098 (Twitter) Resident Evil 3Screenshot: @ RDNA_2 (Twitter)

The Division 2Screenshot: @Gorigoritoufu (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreenshot: @thejotamo (Twitter)

«Alors tu penses que tu peux me prendre! Je vais botter ton cul Jedi de haut en bas sur ce vaisseau. »

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés.

