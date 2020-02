Tubbz Wave 2 dévoilé, comprend des rendus de canard en caoutchouc de Sonic, Doom Slayer, etc.

Plus tôt l’année dernière, Numskull a révélé Tubbz – une nouvelle gamme de canards de collection en caoutchouc qui font référence aux propriétés de jeux vidéo et de divertissement. Nous avons déjà vu des personnages amusants comme Spyro transformés en forme de canard en caoutchouc, et maintenant d’autres sont en route!

Cette semaine, Numskull a révélé encore plus de franchises qui bénéficieraient du traitement Tubbz dans Wave 2, avec les personnages suivants:

Sonic l’hérisson: Sonic, Dr. Eggman

Street Fighter (vague 2): Guile, E. Honda

CONDAMNER: DOOM Slayer, Imp, Marauder, Hell Knight

Le dernier d’entre nous: Ellie, Joel, Tess, le Clicker

Resident Evil: Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield, Chris Redfield

Tous sont maintenant disponibles en précommande à 12,99 $ USD par ici, et sera lancé dans quelques mois. En attendant, vous pouvez consulter une courte bande-annonce pour ces ajouts ci-dessous:

en relation

.