Tube Panic de la saga Arcade Archives est présenté sur Nintendo Switch

Un nouveau arcade Il faut passer des jeux d’arcade des années quatre-vingt à nos jours grâce à la collection Arcade Archives que la société Hamster apporte depuis longtemps à la console hybride eShop; il s’agit de Tube Panic, l’un des nombreux classiques que le développeur japonais éteint Nichibutsu a publié pendant plusieurs décennies, tels que Seicross, Terra Cresta, Cosmic Police Galivan, entre autres, jusqu’en 2014, leurs droits ont été acquis par le Hamster susmentionné – c’est pourquoi il compte maintenant avec autant de titres sur lesquels se rabattre pour sa série d’arcade rétro. Le premier de ceux qui sont nommés est celui qui prévoit d’atterrir dans le Nintendo Switch eShop du prochain 27 avril pour 6,99 €, et la principale caractéristique à retenir est qu’il était l’un des premiers jeux connus à utiliser des effets 3D, une nouveauté en 1984 – qui était quand il a été lancé à l’origine – alors que des choses comme le Mode 7 et Chip FX n’avaient pas encore été conçues plus tard à l’ère de donner un sentiment de profondeur à travers certaines illusions d’optique qui trompent facilement l’esprit. Et la vérité est que, même aujourd’hui, cela donne vraiment du punch, comme on peut le voir dans le gameplay suivant:

Gameplay Tube Panic (Arcade 1984)

Un mystérieux réseau de tubes apparaît devant le navire de commandement Marcus alors qu’il navigue dans l’espace. Utilisez des virages à 360 ° pour combattre les navires ennemis qui sont cachés dans les profondeurs de chaque niveau et affrontez la flotte du navire-mère qui attend à la fin pour sauver la galaxie de ce danger extraterrestre. En complément de l’original et comme dans d’autres titres collectés dans la série Arcade Archives, des ajustements de jeu supplémentaires et un classement en ligne sont inclus pour battre les gens du reste du monde.

