TurboGrafx-16 Mini retardé en raison d’un coronavirus

La sortie du TurboGrafx-16 et du PC Engine Minis était prévue pour le 19 mars. Cependant, en raison du coronavirus (COVID-19), les consoles miniatures seront retardées.

Le TurboGrafx-16 Mini est doté de près de 50 jeux, dont Dracula X, Bonk’s Revenge, Gradius et plus encore.

Konami a annoncé que l’épidémie de coronavirus a interrompu la production en Chine, ce qui a entraîné la suspension des expéditions. Il n’y a actuellement aucun ETA pour la reprise de la production et des expéditions. Voici la déclaration de Konami:

En ce qui concerne la mini-console TurboGrafx-16 et ses accessoires périphériques, les installations de fabrication et d’expédition en Chine ont rencontré une suspension inévitable en raison de l’épidémie actuelle de coronavirus (COVID-19). En conséquence, la livraison de tous les mini-produits TurboGrafx-16, initialement prévue pour le 19 mars 2020, sera retardée jusqu’à nouvel ordre.

Nous nous excusons profondément auprès de nos clients pour les inconvénients importants, et nous demandons humblement votre compréhension et votre patience pendant que nous gardons notre attention sur la situation. Nous investissons tous nos efforts pour livrer le TurboGrafx-16 mini dès que possible, et fournirons plus de détails sur la livraison [SIC] calendrier une fois confirmé.

Le retard affecte également le PC Engine Core Grafx mini prévu pour l’Europe et le PC Engine mini à destination du Japon.

.