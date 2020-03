Turok et quatre autres jeux sont gratuits avec Twitch Prime en avril

Par Stephany Nunneley,

Mardi 31 mars 2020 17:56 GMT

Les membres de Twitch Prime peuvent télécharger cinq jeux gratuits le mois prochain, dont l’un est le jeu de tir à la première personne de dinosaure classique Turok.

Si vous êtes Twitch Prime membre, vous êtes automatiquement si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, vous pouvez télécharger cinq titres gratuits en avril.

Les jeux gratuits sont les susmentionnés Turok, jeu de plateforme puzzle Etherborn, jeu de puzzle à la première personne Matière lumineuse, le RPG Earthlocket titre d’aventure pointer-cliquer Kathy Rain.

De nouveaux butins gratuits seront également disponibles en avril, et de nombreuses gouttes sont disponibles maintenant.

Voici ce qui est disponible maintenant via Twitch Prime ou à venir en avril:

Maintenant disponible: Apex Legends – Mirage Lucky Charmer Skin

Maintenant disponible: DOOM Eternal – Collection exclusive DOOMicom Slayer Master

Maintenant disponible: Borderlands 3 – Fusil à pompe ultra-puissant exclusif et 3 Golden Keys

Maintenant disponible: Destiny 2 – Navire légendaire, ornement d’arme de Prométhée exotique, fantôme exotique

Maintenant disponible: Rainbow 6 Siege – Peau et breloque Pizza Party pour Mozzi

Maintenant disponible: League of Legends Drop 3 – Mystery Skin Permanent

Maintenant disponible: Teamfight Tactics Drop 3 – Mystery Little Legends Egg

Maintenant disponible: Legends of Runeterra – Emplacement pour carte Champion, Run Expedition, Rare et Epic Card

Maintenant disponible: Ring of Elysium Drop 3 – 3 skins d’armes, équipement exclusif, 3 boîtes de ravitaillement

Maintenant disponible: World of Tanks – Pack d’entretien exclusif

Maintenant disponible: Raid Shadow Legends – 6 artefacts ATK légendaires, 3 boost d’EXP de 3 jours

Maintenant disponible: Black Desert Mobile Drop 7 – Tenue et coffre Karlstein

Maintenant disponible: Légendes mobiles: Bang Bang Drop 1 – Cartes permanentes Hanzo Skin + Hero et Skin Trial

Maintenant disponible: Mafia City, Prime Bundle Drop 1:50 Gold, 10k Cargo X5, 10K Cash X5, 5 minutes de construction et 5 minutes d’accélération de la formation X2

1er avril: jeux gratuits avec Prime – Turok, Etherborn, Light Matter, Earthlock, Kathy Rain

7 avril: Mobile Legends: Bang Bang Drop 2 – Amazon Prime Chest + Hero and Skin Trial Cards

10 avril: Mafia City Prime Bundle Drop 2 – 50 pièces d’or, 10k Cargo X5, 10K Cash X5, 5 minutes de construction et 5 minutes de formation accélérée X2

14 avril: Black Desert Mobile Drop 8 – Coffre à accessoires épique

21 avril: Mobile Legends: Bang Bang Drop 3 – Amazon Prime Chest + Hero and Skin Trial Cards

24 avril: Mafia City Prime Bundle Drop 3 – 50 pièces d’or, 10k Cargo X5, 10K Cash X5, 5 minutes de construction et 5 minutes de formation accélérée X2

Profitez de vos cadeaux.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}