Turtle Rock partage l’art de son jeu Zombie, Back 4 Blood

Peut-être qu’une proposition de zombie vous fait hésiter aujourd’hui, d’autant plus que le genre semble être plus exploité que jamais. Cependant, l’expérience dicte que si les jeux sont bons et amusants, ils sont la garantie d’un bon accueil et les grands exposants bénéficient du bénéfice du doute, comme les créateurs de Left 4 Dead. Cela dit, l’occasion est venue de partager des informations sur son prochain titre, Back 4 Blood.

Grâce à un post sur son compte Twitter officiel, Turtle Rock Studios a célébré le 4 juillet en partageant l’art conceptuel de son prochain titre de zombie, Back 4 Blood, qui est considéré comme un successeur spirituel de Left 4 Dead avec une action à la première personne. et mode coopératif. Le matériel montre ce qui semble être un camp de survivants, avec une couverture arborant le mot Hope, assez descriptif, comme ils se réfèrent à lui, de la situation réelle actuelle et à quoi ressemblera l’environnement dévastateur de Back 4 Blood.

Arriver à ce 4 juillet a été difficile pour nous tous, donc nous voulions vous donner un aperçu et un peu d’espoir. pic.twitter.com/buGOBayz5N – Turtle Rock Studios (@TurtleRock) 4 juillet 2020

Back 4 Blood est en cours de développement et selon les informations officielles, il est prévu pour PS4, Xbox One et PC, cependant, dans les pré-débuts d’une nouvelle génération, on ne sait pas s’il est également envisagé pour les nouvelles plates-formes.

