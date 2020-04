Tutoriel – Comment obtenir un “Sky King Fossil” dans Atelier Escha & Logy

À ce jour nous allons vous apprendre comment obtenir le “Sky King Fossil”, un ingrédient difficile à trouver qui est nécessaire pour synthétiser un “Brave Bunker”, qui est le meilleur marteau auquel Awin peut accéder dans Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX. Avant de commencer ce tutoriel, nous voulons préciser qu’il est destiné à ceux qui passent par les dernières zones du jeu. Si vous n’avez pas marché sur la tâche principale numéro 9, l’avez terminée et visité un certain endroit dans l’histoire, nous vous recommandons d’arrêter de lire ce texte pour éviter un becquet de basse Et si vous êtes arrivé ici sans savoir de quoi parle le jeu, nous vous invitons à consulter notre analyse. Cela dit, passons à l’ail avec 2 méthodes!

Un peu de musique pour rendre la lecture agréable, ça ne fait jamais de mal.

Si vous n’aimez pas dépendre de la chance, la violence est la réponse

Nous allons commencer par l’option la plus directe et la plus rapide, dans laquelle vous ne dépendez pas tant du hasard que de la deuxième option que nous vous testerons plus tard. Si vous choisissez cette voie, vous serez confronté à un Boss de niveau 96 que même s’il est vrai qu’il n’atteint même pas la semelle des chaussures des têtes du «Palais des Paupers», il pourrait vous mettre dans une situation difficile si vous le sous-estimez … Vous devez voyager pour Ruines tombées et augmentez la “jauge de champ” à 100% ou 200% comme vous le souhaitez. La prochaine chose est d’aller dans la troisième zone des ruines, d’activer “l’événement terrain” de “Vérifier l’ennemi fort” et choisissez l’ennemi de l’option “Hopeless”, le “Spirit Golem”.

Le combat est abordable à bas niveau, car au début de la bataille, ils améliorent le “HP” à tous les membres de l’équipe, seuls deux des coups que le monstre délivre sont inquiétants en ce qui concerne les dégâts et peuvent être facilement atténués. à l’aide de la commande «Support Guard» et des objets de soins. Nous utilisons la formation suivante: Escha-Lucille, Logy-Awin et Wilbell-Linca. Le “Spirit Golem” a seulement 75000 points de vie, donc si vous portez une paire de “Knowledge Book” ou “Tauzent Blitz” qui profitent de “Double Draw II” et d’un “Elixir” ou deux pour couvrir votre dos, il ne faudra pas trop de temps pour tomber à vos pieds. Les chances que l’ennemi vous donne ce que vous recherchez sont beaucoup plus élevées que la méthode numéro deux, mais ce n’est toujours pas certain. Nous avons dû l’anéantir 3 fois pour recevoir un fossile et cela nous a pris environ 30 minutes.

Voir un “Sky King Fossil” sur le sol, c’est comme tomber sur un brillant dans l’Atelier Escha & Logy

Avant tout, synthétisez le consommable «Nutriments végétaux» et assurez-vous qu’il contient «Matériel incroyable» dans la section «Effet». Cela est très simple, il suffit de se concentrer sur l’accumulation de la “valeur d’attribut” de l’élément “terre” pour le déverrouiller. Après avoir synthétisé l’objet, équipez-le d’Escha ou de Logy. Dans le cas où vous voudriez faciliter votre travail plus tard, c’est une bonne idée de porter une ou plusieurs «Lanterne Mystère» pour élever la «jauge de champ» sans vous battre, parler à quelqu’un ou collectionner.

Maintenant, dirigez-vous vers “Fallen Ruins” et avant d’entrer, enregistrez la partie. Il est important de mentionner que vous ne devez pas encore collecter quoi que ce soit, car les “points de rassemblement” sont cruciaux pour pouvoir retirer des “Sky King Fossil”. Les ruines tombées sont divisées en cinq zones et en ce moment, vous allez vous concentrer sur les troisième et quatrième. Augmentez la jauge de champ à au moins 100%, soit en vous battant, en parlant à un partenaire ou en utilisant la lampe de poche mentionnée précédemment. Pour ce qui suit, la patience est la clé, car vous devez exécuter le changement entre les troisième et quatrième zones jusqu’à ce que “l’événement sur le terrain” que nous recherchons sorte: Vérifiez les matériaux rares.

Voir aussi

Une fois que l’événement sur le terrain est actif, retournez à la zone 1 ou à la zone 2. Qu’est-ce qui vient ensuite? Mettez les nutriments végétaux au travail et croisez les doigts pour voir si vous avez de la chance. Nous vous avertissons que le “Sky King Fossil” peut prendre du temps à partir, car son taux d’apparition est extrêmement faible. Vous avez deux options pour essayer de vous en procurer: choisir manuellement les ingrédients ou utiliser l’événement de champ de récolte automatique. Il est important d’appuyer sur “Numéro”, sinon vous n’obtiendrez jamais ce que vous cherchez.

Si la fortune ne te sourit pas la première fois, malheureusement vous n’avez pas d’autre choix que de tout répéter ou de vaincre le «Spirit Golem». Si vous avez enregistré le jeu comme nous l’avons indiqué, appuyez sur “Charger” et ainsi vous ne perdrez pas des jours ou du temps réel inutilement, quel que soit le nombre de tentatives infructueuses que vous accumulez. Pour vous donner une idée de la façon dont le calicot est, pendant que nous préparions ce Nous avons dû investir environ 2 heures, en répétant le processus 8 fois au total. Et bien, voici le tutoriel, cela vous a-t-il été utile? Si oui, nous le fermerons avec un conseil: cloner le “Sky King Fossil” avec les “homunculi”, juste au cas où vous voudriez fabriquer un autre marteau à l’avenir. Bonne chance dans votre recherche!

Connexes