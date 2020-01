Twilight Zone Saison 2 Cast comprend des stars de Deadpool et Westworld, entre autres

Peu de temps après que Twilight Zone de Jordan Peele ait été diffusé sur le service de streaming CBS All Access, la série d’anthologie a été renouvelée pour une deuxième saison. Et bien qu’il n’y ait pas de date de sortie spécifique pour la série – en dehors de 2020, les titres des épisodes et les listes de distribution ont été révélés pour la nouvelle saison.

Au cours de la session exécutive de CBS All Access lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association, les personnes présentes ont pu mieux voir qui est impliqué dans la prochaine saison. L’offre de cette année comprendra 10 épisodes, diffusés exclusivement sur CBS All Access.

Le producteur exécutif et narrateur de chaque épisode, Jordan Peele, écrira l’épisode intitulé “Downtime”. Au cours de la première saison, Peele a participé à l’histoire de “Nightmare at 30,000 Feet”, qui est une mise à jour contemporaine de l’épisode classique de Twilight Zone “Nightmare at 20,000 Feet”. L’épisode de Peele mettra en vedette Morena Baccarin (Gotham) et Tony Hale (Arrested Development).

L’écrivain et producteur de X-Files Glen Morgan – qui a écrit pour la saison 1 de Twilight Zone – reviendra pour l’épisode intitulé “8”, qui met en vedette Joel McHale. Et McHale n’est pas la seule star de Community à faire son apparition cette saison. Gillian Jacobs jouera dans l’épisode “Meet in the Middle”, écrit par Emily C. Chang et Sara Amini, les producteurs, stars et écrivains de Misery Loves Company.

Ci-dessous, vous trouverez les titres, les stars et les scénaristes des épisodes de la prochaine saison 2 de The Twilight Zone. Pour plus de nouvelles de TCA, assurez-vous de consulter les informations sur la nouvelle émission télévisée Child’s Play sur Syfy, la série graveleuse de Peter Pan et une comédie sur une jeune version de The Rock.

Titres et distribution des épisodes de la saison 2 de Twilight Zone

“Downtime” – avec Morena Baccarin (Deadpool, Homeland), Colman Domingo (Si Beale Street pouvait parler, craindre les Walking Dead) et Tony Hale (Veep, Toy Story 4), et écrit par Jordan Peele “The Who of You” – Avec Daniel Sunjata (Graceland, Rescue Me), Ethan Embry (Grace et Frankie, Empire Records) et Billy Porter (Pose, Like a Boss), et écrit par Win Rosenfeld “A Human Face” – Avec Jenna Elfman (Fear the Walking) Dead, Dharma & Greg), Chris Meloni (The Handmaid’s Tale, Oz) et Tavi Gevinson (Person to Person, Enough Said), et écrit par Alex Rubens “8” – avec Joel McHale (Community, The Soup), et écrit par Glen Morgan “Among The Untrodden” – Avec Abbie Hern et Sophia Macy, et écrit par Heather Anne Campbell “Meet in the Middle” – Avec Jimmi Simpson (Westworld, Black Mirror: USS Callister) et Gillian Jacobs (Community, Love), et écrit par Emily C. Chang et Sara Amini

Twilight Zone arrive sur CBS All Access dans le courant de 2020.

Divulgation: Twilight Zone est diffusé sur CBS All Access, qui appartient à ViacomCBS, la société mère de GameSpot.