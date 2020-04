Twitch a un trimestre record au milieu du verrouillage du coronavirus

Avec des gens du monde entier coincés chez eux ces dernières semaines, ils ont évidemment regardé beaucoup de streamers Twitch. Le service a connu son meilleur trimestre de tous les temps, battant un record avec plus de 3 milliards d’heures regardées.

Selon le service d’outils de streaming StreamLabs, Twitch a atteint de nouveaux sommets pour les heures de visionnage et les heures de streaming, avec environ trois fois ce que YouTube Gaming Live a géré pendant la même période.

Twitch a vu ses heures de veille augmenter de 23% entre février et mars, avec une audience simultanée en hausse de près de 20%. Bien que ce soit une période où les gens ont commencé à s’auto-mettre en quarantaine à cause du coronavirus (COVID-19), il a également vu la sortie de jeux majeurs comme Doom Eternal, Nioh 2 et Animal Crossing: New Horizons. Les heures de streaming Twitch avaient en fait diminué l’année dernière.

Les canaux Twitch uniques ont également augmenté de plus de 33% au premier trimestre. Il sera curieux de voir si Twitch peut maintenir son rythme en avril et mai, car les principales versions du jeu vont ralentir. Final Fantasy VII Remake sera lancé le 10 avril, mais The Last of Us Part 2 a été retardé indéfiniment de sa date du 29 mai.

D’autres jeux peuvent suivre le mouvement, car la fabrication de disques physiques pourrait être affectée et les développeurs de jeux s’adaptent à un nouvel environnement de travail à domicile à la place des bureaux traditionnels. Les téléspectateurs devront peut-être s’habituer à regarder les mêmes jeux ou des titres indépendants plus petits jusqu’à la fin de la pandémie.

