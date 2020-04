Twitch facilite l’interdiction et le blocage des abuseurs avec de nouveaux outils de modération

Par Sherif Saed,

Jeudi 2 avril 2020 12:46 GMT

Twitch introduit des changements importants dans le fonctionnement de la modération du chat.

Tic a annoncé une grande mise à jour de l’interdiction et du blocage. Ce n’est un secret pour personne que le chat Twitch peut devenir un puisard d’insultes et de harcèlement, mais le plus gros problème était que les contrevenants interdits pouvaient juste revenir quelques minutes plus tard avec un nouveau compte et continuer leur barrage.

L’interdiction de chaîne d’un délinquant le supprimera bientôt de la liste de discussion et le blocage d’un utilisateur le retirera de la liste des abonnés. C’est un gros problème pour deux raisons.

Le fait d’être supprimé de la liste de chat signifie qu’ils ne pourront plus voir le chat. En outre, le fait de ne pas être sur la liste des abonnés après avoir été interdit interdit aux utilisateurs de rejoindre à nouveau la chaîne tranquillement et d’en faire plus tard. Cela devrait également réduire les cas où certains utilisateurs ignobles ont pu traquer efficacement les streamers en étant sur la liste des abonnés et en causant des problèmes de différentes manières en dehors du chat.

📢 Votre bien-être est important. Nous prenons des mesures pour améliorer cela, en commençant par votre tranquillité d’esprit. Le blocage des utilisateurs les supprime désormais de votre liste d’abonnés. Les utilisateurs interdisant les chaînes les supprimeront de votre liste de chat afin que vous n’ayez plus à les voir.

– Assistance Twitch (@TwitchSupport) 27 mars 2020

Ces changements étaient censés être déjà en ligne, mais Twitch les a retardés après avoir identifié un problème de dernière minute.

Séparément, Twitch a également lancé le nouveau Mod View, un mode de canal spécialement conçu pour les modérateurs. Les mods n’auraient plus à taper des commandes dans le chat pour effectuer les différentes tâches.

La vue Mod facilitera l’accès à tous les outils de modération tout en suivant le flux. La nouvelle conception permet aux mods de «ancrer» les actions moins fréquemment utilisées dans les widgets, qu’ils peuvent faire glisser en cas de besoin. Il existe également un moyen plus simple de rechercher des utilisateurs dans le chat et de découvrir certains détails sur leur historique sur la chaîne.

