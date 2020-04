Twitch lance une chaîne d’esports dédiée

Le géant du streaming Twitch a créé une nouvelle chaîne dédiée aux esports et aux jeux compétitifs.

Comme révélé dans une annonce, ce nouveau portail, surnommé le répertoire Esports, hébergera tous les flux compétitifs d’une grande variété de jeux tels que League of Legends et NBA 2K. De plus, il offre aux fans de rattraper leur retard sur les matchs manqués.

Comme toutes les chaînes d’esports seront réunies au même endroit, il est plus facile pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux créateurs.

“Le répertoire Esports sera peuplé des événements esports les plus compétitifs et les plus prestigieux du monde, comme ESL Katowice, Rocket League Championships Series, Twitch Rivals et League of Legends World Championship pour n’en nommer que quelques-uns”, a déclaré le streaming appartenant à Amazon. Plate-forme.

“Nous continuerons d’ajouter plus d’événements, de chaînes et de pros pour garder le contenu à jour et nous assurer que nous incluons tous les joueurs et jeux auxquels la communauté tient le plus.”

Twitch a poursuivi: “Esports continue de prospérer en grande partie en raison de l’enthousiasme, de l’engagement et des commentaires des fans d’esports sur Twitch, et le répertoire Esports fait partie de notre engagement à faire en sorte que Twitch reste le meilleur endroit à regarder.

“Nous commençons à peine et nous ne pouvons pas attendre ce qui va arriver.”

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que l’audience de Twitch avait augmenté de 23% en mars. Probablement en raison de la pandémie de coronavirus en cours.