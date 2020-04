Twitch Prime: Téléchargez Turok et 4 autres jeux gratuitement en avril

Avril commencera très bientôt et le catalogue de jeux gratuits en abonnement sera bientôt renouvelé. Twitch Prime est l’un d’entre eux et a révélé aujourd’hui que ses utilisateurs pourront à nouveau revendiquer 5 titres ce mois-ci et que dans la sélection se trouvent des jeux de puzzle et des titres d’action.

Le jeu qui attire le plus l’attention est sans aucun doute Turok: Dinosaur Hunter, qui est apparu à l’époque de la Nintendo 64, il y a près de 22 ans. Apparemment, ce versement sera la dernière version arrivée sur PC et Xbox One il y a 2 ans. Si vous ne connaissez pas ce titre, nous vous informons qu’il s’agit d’une action qui vous mettra dans la peau de Turok, un voyageur du temps et tentera de mettre fin aux plans malveillants de The Campaigner et de vaincre les dinosaures et de résoudre des énigmes sur son chemin.

Si vous êtes l’un des amoureux de ce type de jeux de plate-forme et d’énigmes, vous ne voudrez pas manquer Lightmatter, un jeu de perspective à la première personne dans lequel la prémisse est de toujours résoudre des énigmes sous un certain type d’éclairage, car toucher l’obscurité signifie une catastrophe .

Si vous voulez essayer plus de jeux de ce type, alors ne manquez pas Witch Prime en avril, car Etherborn arrivera également, un jeu dans lequel la manipulation de la perspective sera essentielle, car vous devrez guider un être nouvellement créé qui n’a pas de voix à travers des plates-formes et trouver un moyen d’atteindre une voix mystérieuse.

Les 2 autres titres ne sont pas du genre énigmes, mais ils présentent également une proposition intéressante. EARTHLOCK est une aventure 3D avec un système de jeu RPG des années 90 et propose un système de combat au tour par tour ainsi qu’une progression de personnage.

Enfin, nous vous parlons de Kathy Rain, une aventure graphique qui vous fera découvrir la vie d’une journaliste qui tentera de découvrir les causes de la mort de son grand-père.

Si vous êtes intéressé par l’un de ces jeux, nous vous recommandons de vous abonner à Amazon Prime et de lier votre compte à Twitch afin de profiter des jeux Twitch gratuits pour avril. Pour les réclamer, il vous suffit d’aller sur la page officielle de Twitch Prime et de réclamer les titres, qui sont en bas. En plus de cela, il y aura beaucoup de DLC exclusifs pour divers jeux.

Quels jeux de cette sélection vous intéressent? Les téléchargerez-vous? Vous en avez déjà joué un, le recommandez-vous?

Nous vous rappelons qu’en mars, les abonnés Twitch Prime ont pu télécharger plusieurs titres indépendants intéressants, parmi lesquels Furi s’est démarqué. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Twitch Prime en consultant cette page.

