Twitch s’excuse d’avoir suspendu les streamers de débats pour de fausses revendications de droit d’auteur

Hier soir, Twitch a suspendu une flopée de streamers de haut niveau qui, à l’occasion ou à plein temps, couvrent la politique. Parmi ceux qui ont été pris au piège, mentionnons le speedrunner Mychal «Trihex» Jefferson, les podcasters gauchistes Chapo Trap House et le spécialiste politique David Pakman. Cela s’est produit après qu’une organisation prétendant représenter CBS ait émis des revendications de droits d’auteur sur des flux impliquant les débats démocrates de la nuit dernière en Caroline du Sud. Il s’avère que l’organisation était fausse.

L’organisation s’est appelée Praxis Political Legal et a déclaré à Twitch qu’elle agissait au nom de CBS, qui a diffusé le débat hier soir. Ce n’est pas une pratique inhabituelle en ce qui concerne les revendications de droit d’auteur, donc Twitch a décidé de supprimer immédiatement le contenu prétendument contrefait. Peu de temps après, les streamers ont pris la parole, Jefferson disant qu’il n’avait même pas utilisé d’audio ou de visuels du débat – il a juste montré des sous-titres pour que les téléspectateurs puissent synchroniser son commentaire avec l’émission télévisée.

Et pourtant, deux des streamers politiques les plus populaires de Twitch qui ont diffusé des images partielles des débats, Hasan Piker et Steven “Destiny” Bonnell, ont complètement esquivé le marteau-piqueur follement oscillant, probablement parce qu’ils diffusaient en dehors de la section “politique” de Twitch.

Les choses sont devenues plus étranges lorsque la présence de Praxis Political sur le Web a disparu. Son site Web (qui reste en cache sur Google) a disparu et son adresse e-mail a cessé de fonctionner.

Aujourd’hui, Twitch a rétabli les comptes des streamers suspendus et a publié une déclaration confirmant ce que beaucoup soupçonnaient: Praxis Political Legal était faux.

“L’enquête de Twitch a déterminé que les allégations de violation de droits d’auteur présumées adressées aux chaînes de Praxis Political sont fausses”, a indiqué le communiqué, initialement fourni à Vice et également remis à Kotaku. «Twitch rétablit l’accès à chaque compte et supprime tout avertissement attribué à une chaîne en relation avec l’avis, avec effet immédiat. Nous regrettons qu’un faux avis d’un tiers ait perturbé l’un de nos streamers et apprécions tous ceux qui nous ont alertés sur les inquiétudes concernant Praxis Political. La sécurité de notre communauté est une priorité absolue et il est inacceptable de cibler les gens avec de fausses allégations. L’enquête se poursuit quant à l’acteur qui a soumis les notifications. »

Kotaku a également demandé à Twitch plus d’informations sur la façon dont il prévoit d’éviter de telles situations à l’avenir, mais un porte-parole de Twitch n’a pas répondu à ces questions dans sa réponse.

Ce n’est pas la première fois que Twitch se précipite pour lancer des streamers dans le slammer numérique pour réagir en direct aux débats. L’été dernier, Jefferson, Piker et Bonnell ont tous été suspendus, prétendument en raison d’une revendication de droits d’auteur de CNN, qui diffusait les débats démocrates à l’époque. Cependant, à d’autres occasions, les streamers ont pu débattre de débats, qui sont souvent diffusés via des flux officiels gratuits en plus des réseaux de diffusion traditionnels. Bien que l’on puisse affirmer que ce que font les streamers constitue une utilisation équitable, des plateformes comme Twitch et YouTube ne tardent pas à supprimer du contenu lorsque les grandes entreprises viennent à bout, par crainte de répercussions juridiques. En conséquence, les fausses revendications de droits d’auteur ont été et continueront probablement d’être un outil efficace pour troller et faire taire les gens en ligne.

Avec Twitch devenant un espace naissant pour un discours politique parfois controversé, il est probable que les gens continueront de cibler les streamers politiques. Cela pose problème à plusieurs niveaux. Lorsque les streamers sont suspendus, leurs moyens de subsistance sont en jeu. Trop de suspensions (généralement trois ou plus), et Twitch le rend indéfini – ou, fonctionnellement, une interdiction.

En plus de cela, les débats politiques sont, au moins en théorie, destinés à permettre au public de prendre des décisions éclairées sur qui il vote. Au fil des ans, la technologie a transformé la façon dont nous consommons et discutons des débats, et la diffusion en direct en est la dernière évolution. Il y a de fortes chances que les streamers continuent d’intégrer des débats et d’autres événements politiques majeurs dans leurs streams, mais chaque fois que quelque chose comme ça se produit, il est difficile d’imaginer qu’au moins quelques-uns d’entre eux n’auront pas de seconde pensée.

