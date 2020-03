Twitch Streamer suspendu après avoir tiré accidentellement un vrai pistolet sur son moniteur

Image: Carl Riemer

Un streamer professionnel de Call of Duty qui a brandi une arme à feu et a accidentellement tiré une balle dans son bureau a été suspendu de Twitch et renvoyé de son organisation d’esports.

Hier soir, lors d’un livestream de chez lui, Carl Riemer, spécialiste des astuces de Call of Duty et ancien membre du Clan FaZe, a sorti un pistolet. “Salope, je n’ai pas d’argent”, a-t-il dit en plaisantant en le tenant. Une canette ouverte de bière Coors Light était visible sur son bureau pendant le clip. Riemer a ensuite appuyé sur la détente, et à sa surprise apparente, l’arme a tiré un coup. Il a maintenant été suspendu sur Twitch.

Le round n’a fait de mal à personne, mais il a perforé un conteneur à proximité de Gfuel, une formule énergétique en poudre commercialisée auprès des joueurs. “Bon sang”, a déclaré Riemer immédiatement après. «Qu’est-ce que c’est que ce bordel? Je jure devant Dieu que je viens de vider le chargeur! »

Aujourd’hui, Twitch a suspendu la chaîne de Riemer et l’organisation eSport dont il faisait partie, SoaR Gaming, l’a abandonné.

“Nous ne tolérons pas les actions de Carl en direct hier soir”, a écrit SoaR sur Twitter. “Il a été retiré de la liste SoaR Gaming avec effet immédiat.”

Dans des vidéos distinctes sur Twitter et YouTube, Riemer a évoqué la situation. (Il n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires de Kotaku.)

“J’ai fait ma plus grosse erreur de toute ma vie hier soir, et cela pourrait ruiner ma vie”, a-t-il déclaré dans la vidéo Twitter. «J’aurais pu blesser quelqu’un. J’aurais pu me blesser. J’aurais pu blesser un de mes animaux. Et c’est impardonnable … J’ai cette arme depuis deux ans, et il suffit de deux secondes de stupide pour tout gâcher. Pour ruiner quelqu’un d’autre, pour vous ruiner. Ne fais pas ce que j’ai fait. “

Sur YouTube, il a déclaré qu’il était «clairement en état d’ébriété» lorsque cela s’est produit. Il a ensuite montré aux téléspectateurs une tasse en métal dont il a dit que la balle était passée en route vers un moniteur sur le bureau à côté de lui, ce qui, selon lui, a également été brisé. Il a poursuivi en disant qu’il ne savait pas encore combien de temps durerait sa suspension Twitch, mais que si elle était permanente, son compte bancaire allait faire mal: bien qu’il compte plus de 800 000 abonnés YouTube, il a déclaré qu’il «avait cessé d’en faire assez avec YouTube pour payer les factures il y a un moment. “

Il a également remercié SoaR d’avoir fait «ce qu’ils devaient faire» en le lâchant et s’est excusé à profusion.

“Je viens de commettre une erreur stupide, stupide, stupide”, a-t-il déclaré. “Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé et je mérite tout. Chaque petit jeu. “

