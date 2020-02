Two Point Hospital ouvre avec cette nouvelle bande-annonce de lancement

Comme chacun le sait, chaque fois qu’un jeu approche, les développeurs préparent une bande-annonce de lancement dans laquelle ils nous montrent l’attrait de leur jeu. Cette fois, c’est au tour de Two Point Hospital, qui après une saison s’est écoulée depuis sa sortie sur PC, atterrit enfin sur toutes les consoles de la génération actuelle. De plus, le jeu est arrivé aujourd’hui le 25 février en format physique en Europe, pour environ 35 euros et en espagnol parfait (au moins en ce qui concerne les textes), par SEGA, cartouche qui profitera du jeu original plus deux des extensions disponible à partir du titre de Two Point Studios. Sans plus tarder, nous vous laissons avec la remorque:

Two Point Hospital – Bande-annonce de lancement de la console

Voir aussi

Le jeu, sorti aujourd’hui, a été très bien accueilli, se positionnant comme le deuxième jeu le mieux noté pour Switch dans Metacritic, de ce que nous avons de 2020. Si vous n’êtes pas sûr de l’acheter ou non, Vous avez ce gameplay commenté, courtoisie de certains serveurs, dans lesquels vous pouvez laisser des doutes si ce jeu va le supprimer. Et vous avez également une analyse complète! Nous qui l’avons déjà joué le recommandons pleinement, Son humour hilarant et sa grande accessibilité sont deux de ses motivations qui nous ont laissés amoureux.

Connexes