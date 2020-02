Two Point Hospital sortira PS4, Nintendo Switch et Xbox One – HITC

Sega

L’heure de sortie de Two Point Hospital sur PS4, Nintendo Switch et Xbox One

Two Point Hospital arrive sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch après avoir déjà été publié sur Steam en 2018. Son port de console a reçu des critiques positives, beaucoup étant d’accord pour dire qu’il est addictif et hilarant, et vous trouverez ici la version moment où vous pouvez commencer à gérer le pire hôpital du monde.

La version Nintendo Switch de Two Point Hospital aurait été le port le plus demandé, mais les fidèles PS4 et Xbox One pourront toujours créer leur propre version de Scrubs.

Si vous ne pouvez pas attendre pour commencer à maltraiter des êtres malheureux contraints de mettre leur vie entre vos mains, alors la très bonne nouvelle est que son heure de sortie n’est pas très loin.

Délai de libération de l’hôpital Two Point

L’heure de sortie de Two Point Hospital sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch est 00h00 GMT le 25 février.

Quant aux États-Unis, le Microsoft Store indique simplement que Two Point Hospital sera disponible à l’heure de sortie de 05h00 à la même date.

Quoi qu’il en soit, vous pourrez très bientôt jouer au simulateur d’hôpital, ce qui est sûrement une mauvaise nouvelle pour tous les patients virtuels du jeu.

Précommande de l’Hôpital Two Point

La précommande de Two Point Hospital sur la PS4 vous fournira un «thème spécial». Aucun bonus de précommande n’est mentionné sur les sites Web Nintendo Switch ou Microsoft.

Cependant, quelle que soit la console pour laquelle vous achetez le jeu, Bigfoot et Pebberley Island seront tous deux inclus en tant que contenu DLC.

Le jeu coûte 34,99 £ au Royaume-Uni et 39,99 $ aux États-Unis.

Dans d’autres nouvelles, FIFA 20: Comment marquer un tir bas pour obtenir la carte Acuña Shapeshifters