Ty the Tasmanian Tiger 2 et 3 pourrait voir un retour sur Nintendo Switch

Krome Studios, le développeur de la série de plates-formes de l’ère des années Ty Ty Tasmanian Tiger, est intéressé à apporter le plus de titres de la franchise à Nintendo Switch.

Cela fait suite au remaster HD du premier Ty the Tasmanian Tiger, brough to Switch plus tôt cette année.

S’adressant à Nintendo Everything, Steve Stamatiadis de Krome Studios a confirmé que Ty the Tasmanian Tiger 2 et 3 sont “prêts à partir, d’un point de vue artistique” – bien que la société se concentre actuellement sur le portage du premier jeu sur d’autres plateformes.

“Nous serions ravis”, a déclaré Stamatiadis à propos des futures rééditions HD. “Si les ventes se déroulent bien, nous aimerions absolument apporter les autres jeux au Switch (et aux autres consoles). … Nous travaillons sur les autres plateformes. TY2 et TY3 sont prêts à l’emploi, du point de vue des actifs artistiques. Ils sont déjà sur Steam. Pour le travail de portage, ce serait différent car ils sont sur un moteur différent de TY1. »

Le développeur a également révélé qu’un nouvel ajout à la série est toujours possible. Contrairement à l’entrée la plus récente de la série, Ty the Tasmanian Tiger 4 – qui est sorti sur PC en tant que défilement latéral en 2015 – l’équipe imagine son cinquième ajout en tant que jeu de plateforme 3D complet. Mais le studio est actuellement paralysé par le budget et la taille.

«Si nous faisions un TY 5, nous le ferions en tant que plateforme 3D. C’est aussi un problème de ressources. Pour ce type de jeu, nous aurions besoin d’une équipe beaucoup plus grande, d’un budget, tout est tellement plus grand. Ce que nous voudrions réaliser n’est pas quelque chose qui pourrait être fait avec un budget restreint. Avec les attentes d’aujourd’hui de ce à quoi les graphiques et tout devraient ressembler maintenant, c’est un budget beaucoup plus important. L’échelle est assez énorme. À l’époque, l’équipe de base de TY1 était aux alentours de 20-25. Nous sommes environ 12 personnes maintenant. “

En 2010, Krome Studios a réduit ses effectifs et s’est concentré sur des versions plus petites dans l’espace décontracté et DLC.

