Ty The Tasmanian Tiger 5 pourrait arriver, mais nécessiterait “un budget beaucoup plus important”

Comme nous le savons déjà, Krome Studios souhaite porter Ty le tigre de Tasmanie 2 et 3 à la Nintendo Switch – à condition que l’original se vende suffisamment, mais quelles sont les chances qu’une nouvelle entrée dans la série de plates-formes 3D de fabrication australienne se produise?

Selon le créateur Steve Stamatiadis, le studio est ouvert à une cinquième entrée dans la série Ty (après la quatrième entrée côté défilement, sortie exclusivement sur PC en 2015), mais cela nécessiterait évidemment une équipe et un budget beaucoup plus importants:

Oui, bien sûr, nous avons eu plusieurs discussions. Si nous faisions un TY 5, nous le ferions comme un jeu de plateforme 3D. C’est aussi un problème de ressources. Pour ce type de jeu, nous aurions besoin d’une équipe beaucoup plus grande, d’un budget, tout est tellement plus grand. Ce que nous voudrions réaliser n’est pas quelque chose qui pourrait être fait avec un budget restreint. Avec les attentes d’aujourd’hui de ce à quoi les graphiques et tout devraient ressembler maintenant, c’est un budget beaucoup plus important. L’échelle est assez énorme. À l’époque, l’équipe de base de TY1 était aux alentours de 20-25. Nous sommes environ 12 personnes maintenant.

Plus tôt ce mois-ci sur Twitter, Krome a déclaré que les jeux existants étaient “à peu près prêts à être portés” – y compris Ty 4. Souhaitez-vous voir une toute nouvelle entrée dans la série Ty? Que diriez-vous des ports de 2,3 et 4? Laissez un commentaire ci-dessous, et si vous ne l’avez pas déjà fait, consultez notre revue mini Switch eShop de Ty le tigre de Tasmanie.

.