TY the Tasmanian Tiger arrivera sur Nintendo Switch le 31 mars

Ces dernières années, il est devenu très à la mode de ramener les vieux animaux de plusieurs générations de consoles en première ligne. Les exemples les plus clairs et les plus enthousiastes pour les joueurs ont été les retours de Crash Bandicoot et Syro the Dragon par Activision. Ils n’ont pas été les seuls à réapparaître, oui, Bubsy est également revenu, et pendant que nous attendons que Microsoft et Rare remontent le moral avec Banjo et Kazooie, nous vous apportons les nouvelles de retour de TY the Tasmanian Tiger sur consoles, plus précisément avec la remasterisation de sa première livraison en HD qui fera bondir le PC, arrivée chez Steam fin 2016 sur Nintendo Switch le 31 mars, et plus tard pour PlayStation 4 et Xbox One. Découvrez la première bande-annonce qui a eu cette conversion en haute définition et nous expliquons un peu plus sur ce tigre australien!

Quoi de neuf vieil homme?

TY the Tasmanian Tiger est une plateforme 3D sortie à l’origine sur consoles 128 bits, c’est-à-dire pour Gamecube, Xbox et PlayStation 2 en 2002. Notre mission est de libérer notre famille du sommeil et d’arrêter le méchant Boss Cass pour éviter d’éliminer les mammifères du haut de la chaîne alimentaire. Ici, nous ne sommes pas venus pour l’intrigue, mais pour la 17 niveaux de ceux qui se vantent, tous inspirés par l’Australie et la 13 boomerangs que nous avons à notre disposition pour utiliser comme armes. De plus, ce remasterisation a un taux d’image agrandi par seconde jusqu’à 60 fps et avec textes et voix en espagnol.

