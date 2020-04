Ty the Tasmanian Tiger est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Ty le tigre de Tasmanie HD il est déjà disponible à acquérir dans le eShop de Nintendo Commutateur. Au début, il a été annoncé que le jour viendrait 31 mars, mais enfin, il a fallu encore quelques jours pour qu’il soit publié, du moins en L’Europe, puisque les États-Unis sont arrivés le dernier jour de mars.

Ces jours-ci, l’étude après le titre Krome Studios, via votre compte Twitter, a résolu certains doutes de ses partisans. Parmi lesquels se distingue, celui réalisé par l’utilisateur dudit réseau social, Eric Brady, dans lequel il consulte l’étude sur la question de d’autres jeux de la saga seraient remasterisésen plus s’il est prévu de modifier les jeux sur format physique.

TY 2 et TY 3 – Nous aimerions le faire et ils sont à peu près prêts à être portés puisque les PC HD sont terminés. Mais pour être tout à fait honnête, cela dépendra toujours de la réussite du premier.

Physique – Aucune prévue mais pas hors de question si elle se vend bien.

– Krome Studios (@kromestudios) 10 mars 2020

La réponse de Krome Studios a été clair, ils aimeraient relancer les versions remasterisées de Ty le tigre de Tasmanie 2 y 3, puisque les ports PC sont déjà réalisés, mais que ça dépend totalement comment ce premier versement fonctionne dans les ventes. En revanche, concernant le lancement du jeu en format physique, fait remarquer qu’en principe il n’y a pas de plan, mais que pas exclu si le jeu se vend bien.

Enfin, pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas le jeu, Ty the Tasmaniun tigre c’est un titre de plateformes, mis en vente dans l’année 2002 pour GameCube, Xbox y Playstation 2. Comme on peut le deviner par son nom, le protagoniste est un tigre de Tasmanie, dont l’objectif sera de libérer sa famille et d’éliminer les méchants Boss Cass. Nous pouvons explorer 17 niveauxsitué dans les terres de Australie, où nous aurons un arsenal de boomerangas, chacun avec des pouvoirs différents. Comme nouveauté, dans ce remastering nous aurons un nouveau mode «hardcore»De difficulté, ainsi que graphiques amélioré, qui utilisent un nouveau système d’ombres et de haute résolution, ainsi qu’une fréquence d’images qui monte à 60.

