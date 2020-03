Ty the Tasmanian Tiger HD présente une nouvelle bande-annonce sur Nintendo Switch

Le prochain 31 mars est la date choisie pour la première dans l’eShop de la console Joy-Con de Ty le tigre de Tasmanie HD, la version remasterisée de l’aventure aventure australienne en 3D qui nous avait visités à l’origine en 2002 sur Game Cube; C’est pourquoi le développeur Krome Studios a décidé de montrer une nouvelle bande-annonce de présentation, afin de créer plus de battage médiatique pour cette version attendue:

Bande-annonce de Ty the Tasmanian Tiger HD (Nintendo Switch eShop)

Vous vous appelez TY, le dernier tigre de Tasmanie, élevé par une famille de Bilbies, vous vous souvenez vaguement de vos vrais parents. Vous avez toujours pensé que tous les autres tigres Tassie sont morts il y a longtemps. Mais Old Bunyip vous a trouvé et vous a dit que votre famille était vivante, cependant, elle était en fait piégée dans le rêve. L’aventure commence lorsque vous découvrez au fond de la forêt une sorte de portail brillant, c’est une porte vers le Rêve. Et autour de ce portail, il y a des sculptures dans la roche, où cinq anciens talismans mystiques sont utilisés pour l’ouvrir, c’est pourquoi nous devons nous consacrer à trouver les cinq talismans sur 17 grands niveaux, avec jusqu’à 13 types différents de boomerangs, mettez-les dans les tailles et le portail du rêve s’ouvrira! Avant de vous lancer, il n’y a qu’un petit problème, et c’est que le méchant Boss Cass, va aussi derrière les talismans, donc si vous voulez ouvrir le portail, vous devrez le battre ainsi que ses sbires avec les talismans!

Voir aussi

Source

Connexes