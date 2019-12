Ubisoft apporte des modifications à l'équipe de développement de Rainbow Six: Siege

La société d'édition française Ubisoft a annoncé un certain nombre de changements dans la liste des leaders de son shooter en ligne phare Rainbow Six: Siege.

Dans une vidéo sur YouTube (ci-dessous), il a été révélé que le directeur créatif Xavier Marquis et le directeur de la marque Alexandre Remy – en plus d'autres membres de l'équipe de base – s'éloignaient du jeu pour travailler sur d'autres projets chez Ubisoft.

Le directeur du jeu Leroy Athanassoff dirigera désormais le développement de Siege

"Nous allons commencer à élargir les" univers de jeu "", a déclaré Athanassoff.

"Si vous regardez l'expérience des joueurs, nous devons cesser de penser aux fonctionnalités exclusives et commencer à mettre en œuvre des fonctionnalités inclusives à la place. Ce que je veux dire, c'est que nous devons fournir du contenu qui aura un impact sur chaque joueur et sur l'ensemble de la communauté."

Le développeur de communauté senior Craig Robinson a ajouté: "Leroy et la nouvelle équipe centrale ont tellement appris de Xavier, Alex et du reste; ils sont vraiment impatients de poursuivre leur héritage. Leroy a une vision pour l'avenir de Rainbow Six Siege qui tout le monde ici dans le studio est très excité. Nous l'avons dit avant de le répéter, Rainbow Six Siege est là pour rester. "

Ubisoft devrait lancer l'an prochain la nouvelle quarantaine de titres Rainbow Six après un retard.