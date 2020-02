Ubisoft bouscule le format esport Rainbow Six Siege

Ubisoft a apporté quelques modifications au format esports Rainbow Six Siege.

Comme l’a révélé une mise à jour sur le site Web d’Ubisoft, le principal changement est que le format est devenu régionalisé. Les quatre régions sont l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique.

“La régionalisation de notre programme est la prochaine étape naturelle pour Ubisoft afin d’améliorer les spécificités et les succès de chaque région et de continuer sur la lancée des cinq dernières années de Rainbow Six esports”, indique la mise à jour.

«Comme le développement de nos scènes locales a toujours fait partie de notre ADN. Ce nouveau programme permet de se concentrer davantage sur les particularités locales et une diversité accrue dans les différents choix de programmes d’esports. Tout cela alimentera une course mondiale passionnante vers une qualification pour le Six Invitational, le summum de l’année de compétition Rainbow Six. “

La région Asie-Pacifique sera divisée en deux divisions. La division Nord comprendra 12 équipes réparties au Japon, en Corée et en Asie du Sud-Est. Parallèlement, la division Sud offrira des opportunités au marché océanique et à l’Asie du Sud.

L’Europe s’étendra à 10 équipes, tout comme l’Amérique latine – la première reçoit également des partenariats de FaceIt et LiveNation. La région d’Amérique latine soutiendra désormais trois divisions: le Mexique, l’Amérique du Sud et le Brésil.

Quant à l’Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis auront désormais des divisions distinctes.

En plus de ces changements régionaux, l’année de compétition Rainbow Six Siege sera désormais divisée en quatre trimestres. Les trois premiers seront connus sous le nom d’étapes, une grande – impliquant les quatre meilleures équipes – aura lieu à la fin de chaque étape. Le quatrième trimestre sera consacré aux finales régionales et aux relégations. Les quatre programmes régionaux fonctionneront côte à côte.

Un nouveau système de points déterminera quelles équipes se qualifieront pour l’événement Six Invitational. La performance des équipes au cours des quatre trimestres déterminera si elles sont invitées à l’événement prestigieux.

En 2019, le jeu a touché 55 millions de joueurs. Ubisoft a attiré 20 millions de nouveaux joueurs depuis juin 2018. En décembre 2019, l’éditeur français a modifié l’équipe derrière le jeu de tir en ligne.