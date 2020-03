Ubisoft confirme ses champions de Roller de titres sportifs en équipe gratuits pour Nintendo Switch

L’année dernière, à l’époque de l’E3, une nouvelle IP Ubisoft connue sous le nom de Roller Champions a été divulgué avant sa révélation officielle. Des atouts Pro Controller ont également été découverts, confirmant apparemment le jeu de sport en équipe gratuit pour Switch.

Maintenant, plusieurs mois plus tard, un communiqué de presse d’Ubisoft a confirmé que le jeu arrivait bien sur la plate-forme hybride de Nintendo.

Roller Champions est en développement pour Windows PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et mobile.

Cela a été attaché à la nouvelle qu’il y aura une alpha fermée sur PC (via UPlay) du 11 au 23 mars. Le jeu est une collaboration de développement entre Ubisoft Montréal, Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Pune.

Voici une description:

Roller Champions est une nouvelle sensation sportive offrant un gameplay PvP en équipe exaltant et rapide – sur roues. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans les arènes du monde entier, et les joueurs sont acclamés par des foules de fans rugissants alors qu’ils acquièrent le ballon, le passent à ses coéquipiers et esquivent et attaquent les adversaires pour marquer un but dans le cerceau lumineux qui apparaît au-dessus de la patinoire.

Allez-vous essayer ce nouveau jeu multijoueur quand il arrivera sur le Switch? Commentaires ci-dessous.

