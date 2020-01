Ubisoft engage des poursuites contre ceux qui ont perpétré les attaques DDoS de Rainbow Six Siege

Par Stephany Nunneley,

Samedi 18 janvier 2020 17:39 GMT

Ubisoft a déposé une plainte contre un site Web et plusieurs personnes à travers le monde, qui offre un service DDoS aux utilisateurs. La société affirme que le site a été utilisé pour interférer avec les serveurs Rainbow Six Siege.

Selon des documents judiciaires obtenus par Polygon, Ubisoft a intenté une action contre les propriétaires du site Web SNG.ONE au sujet de ses utilisateurs créant des attaques DDoS dans Rainbow Six Siege.

Le site vend un abonnement à vie à son serveur et propose également un forfait mensuel. Une capture d’écran prise par Ubisoft du site Web montre «Fortnite, FIFA 20 et Call of Duty: Modern Warfare 4 comme cibles potentielles».

Plusieurs personnes sont nommées dans le procès qui a été déposé le 16 janvier en Californie.

En septembre, Ubisoft a remarqué une légère augmentation des attaques DDoS et DoS contre les serveurs R6S. Il a identifié les pires contrevenants et a prononcé des interdictions permanentes.

La société a déclaré à l’époque qu’elle allait également engager des poursuites judiciaires contre les pires contrevenants et a commencé à émettre des avis de cessation et d’abstention sur les sites Web et les personnes hébergeant des services DDoS.

