Ubisoft explore les options pour une expérience numérique à la suite de l’annulation de l’E3 2020

Ubisoft explore actuellement une option numérique pour ses annonces E3 2020.

Avec l’annulation de l’E3 2020, Ubisoft a déclaré qu’il envisageait une expérience numérique pour les fans.

Comme Microsoft avant lui, la société avait prévu d’organiser sa présentation annuelle de l’E3 cette année, mais avec l’annulation, elle explorera plutôt d’autres options.

Une mise à jour concernant l’E3 2020. pic.twitter.com/cThkDIkfVm

– Ubisoft (@Ubisoft) 11 mars 2020

Lors de son dernier appel aux investisseurs, la société a déclaré lors de l’E3 2020 qu’elle parlerait davantage de sa prochaine liste et de la façon dont elle avait hâte de tirer parti du matériel de nouvelle génération.

Avec «cinq nouveaux jeux AAA» provenant de la société au cours de la période 2020-2021, nous attendions certainement avec impatience de nouvelles dates de sortie pour Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine et Watch Dogs: Legion.

Sur les cinq, deux appartiennent aux «plus grandes franchises» de la société, ce qui pourrait éventuellement signifier un nouvel Assassin’s Creed.

Nous ne savons pas où Beyond Good and Evil 2 s’inscrit dans le calendrier de sortie, mais une mise à jour sur le développement du jeu serait agréable à entendre étant donné qu’il a sauté l’E3 l’année dernière.

Le développement de Skull and Bones est toujours en cours, et il n’est pas prévu avant la fin du prochain exercice financier qui se termine le 31 mars 2021. Une mise à jour à ce sujet serait également intéressante.

Espérons qu’Ubisoft discutera bientôt de ses plans.

