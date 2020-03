Ubisoft “Explorer d’autres options” alors que l’E3 2020 ferme ses portes

L’E3 2020 étant désormais officiellement annulé, les éditeurs et développeurs de jeux qui prévoyaient d’assister à l’événement devront commencer à réfléchir à leurs options. Ubisoft, l’un des principaux invités de l’E3, a déjà commenté ses plans concernant l’annulation de l’événement.

Le studio a partagé une mise à jour des médias sociaux, notant qu’il “explore d’autres options pour une expérience numérique” pour tenir les fans au courant de ses nouvelles. Cela ressemble à une présentation de style Nintendo Direct ou quelque chose de similaire, ce qui ne surprendrait pas vraiment.

Une mise à jour concernant l’E3 2020. pic.twitter.com/cThkDIkfVm— Ubisoft (@Ubisoft) 11 mars 2020

Nous entendrons sans aucun doute plus d’éditeurs discuter de leurs plans bientôt; nous imaginons que les studios seront désireux d’utiliser la semaine E3 comme une occasion de présenter leurs jeux, que l’événement traditionnel se déroule ou non.

Mise à jour: Comme nous le disions, nous avons maintenant la confirmation que Xbox accueillera également un événement numérique:

L’E3 a toujours été un moment important pour l’équipe Xbox. Compte tenu de cette décision, cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux avec la communauté @Xbox et tous ceux qui aiment jouer via un événement numérique Xbox. Détails sur le timing et plus dans les semaines à venir https://t.co/xckMKBPf9h— Phil Spencer (@ XboxP3) 11 mars 2020

