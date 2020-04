Ubisoft fait un film sur les personnes âgées qui jouent à l’esport

17 avril 2020 – 09h57

Le géant de l’édition français Ubisoft travaille sur un film sur les seniors jouant à l’e-sport.

C’est selon The Hollywood Reporter, qui dit que la société fait équipe avec les scénaristes et réalisateurs du film Amy Schumer 2018 I Feel Pretty, Abby Kohn et Marc Silverstein.

Le film est actuellement sans titre, mais est apparemment … basé sur un article du Wall Street Journal de 2019 avec le titre “The Next Generation of Competitive Gamers Is… Over 60?”. La pièce parlait d’un groupe de personnes âgées fondant une équipe d’esports.

Ce n’est pas la première étape d’Ubisoft dans le monde du cinéma et de la télévision. La société s’est associée à Disney pour Prince of Persia: The Sands of Time en 2010, tandis qu’un film basé sur son IP The Division est en préparation. Ce projet est une collaboration avec Netflix qui a été annoncée à l’E3 2019, avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain prenant les rôles principaux.

Il y avait également des rapports sur Tom Hardy apparaissant dans une adaptation de la franchise Splinter Cell d’Ubisoft, bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup de mots à ce sujet depuis un certain temps. Oh, et apparemment Michael B Jordan de Black Panther et Creed fame serait censé faire la une d’une série de films Rainbow Six.

La firme française réalise également des émissions de télévision animées basées sur ses IP Ubisoft, Watch Dogs et Blood Dragon.

Ubisoft collabore également avec It’s Always Sunny à Rob McElhenney de Philadelphie et Charlie Day pour une émission télévisée avec Apple. Lors de l’E3 de l’année dernière, il a été révélé que cela s’appelait Mythic Quest: Raven’s Banquet.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.